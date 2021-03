Uetze

Das Gasthaus Zur Post im Uetzer Ortsteil Schwüblingsen steht leer. Die bisherige Pächterin ist nach Dedenhausen gezogen, wo sie zusammen mit ihrer Mutter den Gasthof Zum Bahnhof übernommen hat. Was aus dem Fachwerkhaus am Lahkamp 8 werden soll, ist derzeit noch unklar. Fest steht: Es wird zunächst weder abgerissen noch umgebaut. Die dafür zuständige Hausverwaltung Drimag strebt nach eigenen Angaben an, das Haus neu zu verpachten. Das Unternehmen habe sich dafür eine sechsmonatige Frist gesetzt, sagte Thomas Rogel von Drimag auf Nachfrage dieser Zeitung. Bis August werde nach einem neuen Gastronomiepächter gesucht.

„Gasthaus ist für die Vereine bedeutsam“

Über diese Entscheidung zeigt sich Ortsbürgermeister Eike Dralle dankbar. „Ich würde mich sehr freuen, wenn das Gasthaus bestehen bleibt“, sagt er. Familien im Dorf hätten dort über Jahrzehnte hinweg Feste mit rund 120 Gästen gefeiert. Er selbst könne sich noch erinnern, als Kind mal ein Eis oder eine bunte Tüte in der Gaststätte gekauft zu haben, sagt der 47-Jährige. Zudem sei das Gasthaus auch für Vereine im Ort bedeutsam. Die Dorfgemeinschaft könne zwar noch in der alten Schule tagen, doch Platz gebe es dort nur für rund 20 Leute. Auch der Ortsrat treffe sich zu seinen Sitzungen etwa viermal im Jahr im Saal des Gasthofs. „Sollte die Neuverpachtung nicht mehr klappen, müssen wir uns etwas anderes suchen.“

Auf dem Land hätten es Kneipenbetreiber heutzutage ohnehin nicht leicht, sagt Dralle, der angesichts der Ankündigung des Hausverwalters Rogel nicht zu euphorisch klingen will. Doch im Augenblick sei es wegen der Pandemie noch schwerer geworden. Dralle befürchtet, an dem Gasthaus könnte zudem baulich noch „einiges im Argen“ liegen. Die frühere Pächterin, die über der Kneipe gewohnt hatte, habe über eine womöglich undichte Stelle am Dach gesprochen. Wenn das stimme, wären Reparaturen fällig. „Realistisch betrachtet kann es auch schwierig werden.“

Die Schwüblingser Schützen haben die Gaststätte bislang als Vereinsheim genutzt. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Schützenverein: „Wir hoffen sehr, dass es weitergeht“

Ähnlich sieht das der Schwüblingser Schützenverein. „Wir hoffen zwar sehr, dass es weitergeht“, sagt Schatzmeisterin Petra Höper. „Doch wir strecken unsere Fühler auch in andere Richtungen aus.“ Was mit dem Gasthaus Zur Post geschieht, betrifft die Schützinnen und Schützen direkt. Denn der Schießstand des Vereins befindet sich in dem Gebäude. Mehrmals wöchentlich haben sich die Mitglieder dort zum Üben getroffen. „Mit der Bewirtung durch die Kneipe daneben war es toll.“

Übrigens hätten nicht nur die Vereinsmitglieder davon profitiert, sagt Höper. An Terminen wie Ostern und Weihnachten waren etwa zum Eierschießen und zum „Weihnachtsgans-Schießen alle Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner eingeladen. „Das ist auch wichtig, um die Neuzugezogenen zu integrieren.“

Mit seinem Biergarten, der sich zurzeit noch im Winterschlaf befindet, hat das Schwüblingser Gasthaus Potenzial als Ausflugsziel für Radfahrer. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Gasthaus könnte Ausflugslokal werden

Höper ist der Meinung, das Gasthaus Zur Post könnte für die Gegend noch mehr zu bieten haben. Vor allem wenn das Naturfreundehaus Grafhorn schließe, brauchten die zahlreichen Radfahrer, die im Sommer von überall her kämen, einen Ort um sich auszuruhen. Der Biergarten des Gasthauses in Schwüblingsen eigne sich dafür hervorragend, sagt Höper. „Es wäre schade, diese Möglichkeit nicht zu nutzen.“

Von Cristina Marina