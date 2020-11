Schwüblingsen

Eine schöne Tradition ist die Winterpaketaktion, die der Ortsrat Schwüblingsen seit mehreren Jahrzehnten pflegt. Normalerweise besuchen dessen Mitglieder alle hochbetagten Senioren im Ort in der Adventszeit persönlich. Zusätzlich zu einem mehr oder weniger ausgeprägten Schnack wird jeder Besuchter mit einer Tüte voll Leckereien wie Honig, Keksen oder Saft bedacht.

In dieser Form sei diese für beide Seiten schöne Aktion im Corona-Jahr allerdings nicht durchzuführen, sagt Ortsbürgermeister Eike Dralle bedauernd. Doch ganz ausfallen soll die Tradition nicht, darüber sind sich die Lokalpolitiker einig. Statt des Gesprächs wird es eine Karte geben, und zum Trost fallen die Päckchen etwas üppiger aus als sonst. Diese würden den Schwüblingser Senioren völlig pandemiekonform und kontaktlos an ihre Haustüren gebracht, kündigt Dralle an.

Von Sandra Köhler