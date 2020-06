Hänigsen

Am Eingang steht auf einem kleinen Tisch eine Flasche mit Desinfektionsmittel. Davor steht auf einem grünen Klebeband die Bitte, die Hände beim Betreten zu reinigen. Maximal drei gelbe Einkaufskörbe stehen daneben für die Kunden bereit. Mehr dürfen in den Secondhandladen Gelbes Haus in Hänigsen nicht gleichzeitig hinein. Auf dem Boden weisen aufgeklebte Pfeile den Weg entlang der Verkaufsständer und Regale. Der Laden hat sich auf die veränderten Bedingungen in der Corona-Zeit eingestellt.

Im Eingangsbereich steht Desinfektionsmittel bereit, das die Kunden beim Betreten benutzen müssen. Quelle: Mark Bode

Verkaufstresen steht an neuer Stelle

Verkaufsständer versperren teilweise bewusst die gewohnten Wege. Der Verkaufstresen ist an einer anderen Stelle neu aufgebaut. „In der Vergangenheit liefen Kunden hinter den Mitarbeiterinnen lang. Das wollten wir in dieser Zeit vermeiden“, sagt Karin Unnasch-Scheller. Sie ist eine der Mitbegründerinnen der mittlerweile zehn Jahre bestehenden diakonischen Einrichtung. Schon seit dem 4. Mai ist das Geschäft grundsätzlich wieder geöffnet. In den ersten Wochen waren Anlieferung und Verkauf aber nur nach Terminvereinbarung möglich. Seit dem 15. Juni ist das Gelbe Haus wieder montags und donnerstags sowie am ersten Sonnabend im Monat geöffnet.

Pfeile weisen die Richtung, in die sich Kunden bewegen dürfen. Quelle: Mark Bode

Von den insgesamt 27 Frauen, die sich im Gelben Haus engagieren, sind inzwischen alle wieder im Einsatz. „Wir sind überwiegend über 60 Jahre alt und gehören entsprechend zur Corona-Risikogruppe“, sagt Unnasch-Scheller. In der Anfangszeit akzeptierten nur acht Helferinnen den Kundenkontakt. Inzwischen sind es schon wieder 17. „Die anderen helfen im Lager und sortieren die Kleidung. Da gibt es keine Berührungspunkte mit Einkaufenden“, erklärt sie.

Das Stöbern wird zeitlich begrenzt

Für viele Besucher ist das Geschäft für Secondhandkleidung in der vergangenen Dekade zum Treffpunkt geworden. Es gehe einigen nicht nur darum, günstig Kleidung zu erstehen. „Der Austausch untereinander gehört für viele Menschen dazu“, sagt Unnasch-Scheller. Dieser erfolgt gegenwärtig in eingeschränkter Form. Je nach Andrang beschränkt das Team die Aufenthaltsdauer im Laden auf 60 oder sogar auf 30 Minuten. „Einige würden sich sonst den ganzen Vormittag hier aufhalten“, berichtet die ehrenamtliche Helferin. Dezent oder auch teils mit deutlicheren Worten muss das Team solche Kunden darauf hinweisen, ihren Einkauf zügig abzuschließen.

Mitarbeiterin Anja Brennecke sortiert neu angekommene Kleidungsstücke im Lagerbereich. Quelle: Mark Bode

Es gibt von der Baby- über Kinderkleidung und Mode für Frauen und Männer immer wieder Neues zu entdecken. „Wir verkaufen hier keinen Ramsch“, versichert Unnasch-Scheller. Entsprechend filtern Mitarbeiter neu angelieferte Ware, sortieren die Textilien aus, die nicht mehr zu verkaufen sind. „Es wird uns leider viel Schrott geliefert“, beklagt sich Mitarbeiterin Anja Brennecke, die an diesem Tag im Gebäude auf dem Hinterhof die Waren inspiziert. „Wir hoffen immer auf Sahnestücke“, sagt sie.

Das Lager ist prall gefüllt

Seit der Wiederöffnung nach der Zwangspause stellt das Team fest, dass viele Menschen aus dem Uetzer Raum alte Kleidung gern loswerden wollen. „Die haben zu Hause alle ihre Schränke aufgeräumt“, vermutet Unnasch-Scheller. Entsprechend voll sei das Lager. Der Andrang an Kunden sei allerdings ähnlich wie vor der Pandemie.

Das zehnjährige Bestehen wollte das Team am 27. Juni groß feiern. „Wir hatten schon eine richtige Sause geplant“, sagt Brennecke. Daraus werde nun nichts. „Das holen wir am elften Geburtstag nach.“ Das Team gibt sich stolz auf die geleistete Arbeit. „Wir haben vielen bedürftigen Erwachsenen und Kindern geholfen“, sagt Unnasch-Scheller. Das wollten die freiwilligen Helfer auch in den nächsten zehn Jahren sicherstellen.

Von Mark Bode