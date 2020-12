Hänigsen

„Die Spendenfreudigkeit war in diesem Jahr besonders groß“, berichtet Karin Unnasch-Scheller, ehrenamtliche Mitarbeiterin im Gelben Haus in Uetze-Hänigsen. Der diakonische Secondhandladen hatte wie in jedem Winter zur Spendenaktion für die Obdachlosen aufgerufen. Abgegeben werden konnte alles, was warm hält: Mützen, Schals, Handschuhe, warme Socken, dicke Jacken und Decken, Schlafsäcke und Isomatten. An zwei Montagen wurden die Spenden in Hänigsen gesammelt.

Spenden werden im Kontaktladen Mecki verteilt

Es sei so viel zusammengekommen, dass sich auf dem Gang zum Lager innerhalb kürzester Zeit Kartons, Tüten und Säcke stapelten, berichtet Unnasch-Scheller. „Wir waren total überwältigt und hocherfreut über die vielen Sachen.“ Alle Spenden wurden gesichtet, sortiert und verpackt. Es war so viel, dass Helfer mit zwei vollbeladenen Anhängern zur hannoverschen Obdachlosenhilfe und mit einem Kombi zur Kleiderkammer des Diakonischen Werks in Hannover fuhren. Die Diakonie leitet die Spenden nach und nach weiter an den Kontaktladen Mecki, der täglich circa 200 Obdachlose betreut.

Anzeige

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Das Gelbe Haus, bei dem jede und jeder Kleidung und andere Bedarfsartikel aus zweiter Hand kaufen kann, öffnet bis Ende des Jahres noch zweimal, am Montag, 14. und 21. Dezember, jeweils von 9 bis 12 und von 15 bis 18 Uhr. Dann ist Winterpause bis einschließlich 6. Januar.

Lesen Sie auch

Von Anette Wulf-Dettmer