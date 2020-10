Uetze

Klar ist: Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie haben Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. In Uetze sind wieder mehr Menschen auf Grundsicherung – Zahlungen nach Hartz IV - angewiesen. „Noch bis März 2020 verzeichnete das Jobcenter einen kontinuierlichen Rückgang bei den Leistungsberechtigten. Seit April steigen die Zahlen wieder“, berichtet Thomas Kummert, Leiter des für die Gemeinde Uetze zuständigen Jobcenters in Burgdorf.

Die aktuellsten Zahlen stammen von Juni 2020: Zu dem Zeitpunkt bekamen in Uetze 1322 Menschen – darunter 362 Kinder unter 15 Jahren – in 682 Haushalten Grundsicherung vom Jobcenter überwiesen. Das waren 64 Menschen mehr als drei Monate zuvor und 58 mehr als im Juni 2019. Damit erhielten 6,4 Prozent der Uetzer Einwohner Geld vom Jobcenter, das liegt weit unter dem Durchschnitt von 9,9 Prozent in der gesamten Region Hannover.

Antragsteller waren laut Kummert vor allem Arbeitnehmer, die in Folge der Corona-Krise – Kurzarbeitergeld oder der Streichung ihres Minijobs – aus eigener Kraft nicht mehr finanziell über die Runden kommen. Das Jobcenter hilft in solchen Fällen, indem es das Einkommen aufstockt. Auch Soloselbstständige, denen die Aufträge wegbrachen, seien jetzt vermehrt auf Hartz-IV-Leistungen angewiesen. In der Regel seien das Menschen, die bislang noch nie in Kontakt mit dem Jobcenter standen.

Uetzes Corona-Hilfsfonds hat schon Tausende Euro verteilt Finanzielle Unterstützung in der Corona-Pandemie bekommen Einwohner Uetzes auch beim Corona-Hilfsfonds. Die Kommune und die örtlichen Kirchengemeinden haben den Fonds zu Beginn der Corona-Pandemie gegründet. „Die Zuschüsse werden fleißig abgerufen“, sagt die Erste Gemeinderätin Ursula Tesch. Am Anfang seien die Anträge nur schleppend eingegangen, doch mit der Dauer der Pandemie und ihren Auswirkungen auf die Wirtschaft werden die finanziellen Sorgen vieler Menschen größer, sei es weil sie seit Monaten in Kurzarbeit oder sogar arbeitslos sind. In den Hilfsfonds sind seit März 15.000 Euro eingezahlt worden, davon 2100 Euro als Grundstock von den örtlichen Kirchengemeinden, rund 13.000 Euro wurden gespendet. Ausgezahlt wurden bis Mitte September 7400 Euro – und zwar hauptsächlich für den Kauf von Lebensmitteln. 25 Euro pro Person können innerhalb von 14 Tagen ausgezahlt werden. „In besonderen Notfällen auch mehr“, sagt Tesch. Wer Hilfe benötigt, kann beim Pastor seiner örtlichen Kirchengemeinde anrufen. Die Seelsorger nehmen die Anträge entgegen, unbürokratisch und schnell. Wer den Fonds aufstocken will, kann seine Spende auf das Konto der Gemeinde Uetze (DE68 2505 0180 1010 4500 11) bei der Sparkasse Hannover überweisen.

Allerdings habe man aufgrund der Corona-Krise einen Ansturm auf die Jobcenter erwartet. „Dieser ist bisher ausgeblieben“, sagt Kummert. Sollte die Zahl der Hilfesuchenden im Laufe der zweiten Corona-Welle, die bereits begonnen hat, steigen, sieht der Leiter das Jobcenter gut aufgestellt: Die Mitarbeiter werden fachübergreifend eingesetzt, sodass „wir trotz hoher Schutzmaßnahmen Neuanträge zügig bearbeiten können“. Das Jobcenter vergibt seit Juni auch wieder Termine für persönliche Gespräche mit Arbeitssuchenden. „Denn auch in der aktuellen Situation gibt es freie Stellen auf dem Arbeits- und dem Ausbildungsmarkt sowie Angebote für Qualifizierungen“, betonst Kummert.

Das Bürgertelefon des Jobcenters, erreichbar unter der Nummer (0511) 6559-2299, ist montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 13 Uhr besetzt. Fragen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie können auch per E-Mail an jobcenter-region-hannover.corona-hilfe@jobcenter-ge.de geschickt werden.

Von Anette Wulf-Dettmer