Uetze

Der Seniorenbeirat der Gemeinde Uetze hat zusammen mit der Polizei einen Pedeleckurs vorbereitet. Das Angebot richtet sich an E-Bike-Fahrer und -fahrerinnen ab 50. Termin ist am Donnerstag, 15. Juli. Geübt wird von 9.30 bis 13.30 Uhr im und am DRK-Haus an der Praklastraße 1 in Uetze.

Der Kurs ist zweigeteilt. Zunächst gibt es die Theorie, bei der rechtliche Aspekte angesprochen werden und die Helmeinstellung der Teilnehmer überprüft wird. Danach geht es in den Parcours, wo Spurhalten, Abbiegen, Kurvenfahren, effektives Bremsen sowie das Auf- und Absteigen geübt werden.

Die Teilnehmerzahl sei auf sechs begrenzt, teilt die Seniorenbeiratsvorsitzende Christa Guderian mit. Es besteht Maskenpflicht, eine OP-Maske reiche jedoch. Anmeldungen sind ab 25. Juni bis zum 12. Juli unter Telefon (0 51 73) 12 76 oder per E-Mail an christaguderian@freenet.de möglich.

Von Anette Wulf-Dettmer