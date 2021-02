Uetze

In der Corona-Krise sind Wahlen schwer vorzubereiten und durchzuführen. Das hat auch der Seniorenbeirat der Gemeinde Uetze in den vergangenen Monaten erfahren. Das Problem: Durch die strengen Auflagen der Pandemie ist es kaum möglich, Kandidaten für den neuen Beirat zu finden oder diese den Senioren in der Gemeinde vorzustellen – und der ursprüngliche Wahltermin im Juni 2021 rückt näher.

Seniorenbeirat bleibt vorerst im Amt

Zugabe: Die Vorsitzende Christa Guderian macht wie ihre acht Mitstreiter und Mitstreiterinnen ein Jahr länger. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Jetzt hat der amtierende Seniorenbeirat die Wahl in Absprache mit der Gemeinde auf Juni 2022 verschoben. „Wir machen noch ein Jahr weiter“, sagte Brigitte Reddersen – und meint damit auch ihre Kolleginnen und Kollegen Sonja Avemaria-Wrede, Christa Guderian, Norbert Günther, Karin Heim, Manfred Ludewig, Dietmar Schlecht, Ernst Schütte und Dieter Winkler.

Nur Avemaria-Wrede und Günther wollen erneut für die Seniorenvertretung kandidieren, deren Aufgabe es ist, sich für die Interessen der älteren Bevölkerung einzusetzen. Alle anderen stellen sich nicht wieder zur Wahl, sodass mindestens sieben Kandidaten gefunden werden müssen – eine Aufgabe, die unter den aktuellen Bedingungen kaum zu leisten ist. Denn die im Vorfeld der Wahl üblichen Informationsveranstaltungen können nicht stattfinden. „Wir hatten so viel vor, aber uns sind die Hände gebunden“, sagt die Vorsitzende Guderian. Zurzeit können auch die üblichen Angebote des ehrenamtlich agierenden Seniorenbeirats nicht stattfinden.

Bilanz nach fünf Jahren

In der aktuellen Wahlperiode – sie läuft normalerweise über fünf Jahre – hat der Beirat beispielsweise erreicht, dass alle Bordsteine an den Ecken der Straße Am Schachtacker abgesenkt wurden und eine zusätzliche Bushaltestelle am Seniorenpflegeheim An der Mühle in Hänigsen eingerichtet wurde. Das Gremium hat neben Vorträgen und Fahrtraining unter anderem auch die Smartphone-Schulungen mit Schülern der Aurelia-Wald-Gesamtschule organisiert. Vertreter des Seniorenbeirats nehmen an den Sitzungen der Ratsausschüsse Jugend, Familie und Soziales sowie Verkehr, Umwelt, Planung als beratende Mitglieder teil.

Wegen der Kontaktbeschränkungen hatte der Gemeinderat bereits beschlossen, den neuen Seniorenbeirat ausnahmsweise nur per Briefwahl zu wählen. Das ist wahrscheinlich 2022 nicht mehr nötig.

Von Anette Wulf-Dettmer