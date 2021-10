Uetze

Ein Ansprechpartner und das Sprachrohr für die Uetzer Senioren und Seniorinnen sein: Dieses Ziel setzt sich der Uetzer Seniorenbeirat seit Langem – nun bereitet das Gremium die Neuwahl am 2. Juni 2022 vor und sucht neue Mitstreiter. Wer sich für dieses Ehrenamt interessiert ist, kann sich bei der öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 14. Oktober, um 10 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses informieren. Für die Sitzung gilt die 3-G-Regel.

In seinen 13 Jahren Bestehen hat der Seniorenbeirat einige Errungenschaften für die Senioren der Gemeinde erreichen können, wie die Vorsitzende Christa Guderian sagt. So gebe es Smartphone-Nachhilfe von Schülerinnen und Schülern der Aurelia-Wald-Gesamtschule oder Pedelec-Schulungen mit der Polizeiinspektion Burgdorf. Außerdem habe das Gremium den Bau einer Bushaltestelle in Hänigsen am Pflegewohnstift „An der Mühle“ erwirkt und Vorträge und Beratungen zu Vorsorge- und Bestattungsvollmachten organisiert. „Wir haben auch in der Uetzer Gemeinde die Notfalldose und Notfallkarte eingeführt“, sagt Guderian.

Für die nächsten Wochen planen die Ehrenamtlichen ein Treffen in den Ortschaften. Los geht es am Donnerstag, 21. Oktober, um 10 Uhr in der Gaststätte Zum Bahnhof mit einem Frühstück in Dedenhausen, organisiert von Ernst Schütte. Mit dem Deutschen Roten Kreuz Uetze (DRK) lädt der Seniorenbeirat unter Leitung von Guderian für Mittwoch, 3. November, um 15 Uhr zu einer Kaffeerunde ins DRK-Haus an der Bracklerstraße 1 ein. Auch in Eltze bietet der Seniorenbeirat, organisiert von Karin Heim, am Dienstag, 30. November, um 15 Uhr eine Kaffeerunde im Gemeindesaal an. Eine Anmeldung bei den jeweiligen Organisatoren ist erforderlich. Ernst Schütte erreichen Interessierte unter Telefon (0 51 73) 65 35, Karin Heim unter Telefon (0 51 73) 74 91 und Christa Guderian unter Telefon (0 51 73) 12 76).

Seniorenbeirat sucht neue Aktive

Im kommenden Jahr verlassen sieben Mitglieder den Seniorenbeirat. Aus Alters- oder Gesundheitsgründen legen Vorsitzende Christa Guderian, Karin Heim, Manfred Ludewig, Brigitte Reddersen, Dietmar Schlecht, Ernst Schütte und Dieter Winkler ihre Ämter nieder. Guderian gehört dem Gremium seit der Gründung an, seit 2016 ist sie die Vorsitzende. Sonja Avemarie-Wrede und Norbert Günther stellen sich erneut zur Wahl, sie hoffen auf neue Mitstreiter. Mitmachen kann jeder, der in diesem Jahr mindestens 60 Jahre alt geworden ist und sich für die Belange der Uetzer Senioren interessiert.

Von Marie Pinkert