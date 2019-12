Eltze

Das ist bislang einmalig in der Gemeinde Uetze: Zum Seniorenpflegewohnheim Haus Monika in Eltze gehört jetzt auch eine Tagesmutter. „Ich will meinen Mitarbeitern damit ermöglichen, Beruf und Familie zu vereinbaren“, nennt Betreiber und Eigentümer Ulrich Tiebel den Grund.

Die Idee, eine betriebliche Kindertagespflege anzubieten, die aber auch offen ist für andere Kinder, kommt an. Vier der fünf Betreuungsplätze für Kinder in Alter von ein bis drei Jahren sind bereits belegt. Wenn Tagesmutter Iwona Krämer eine passende Mitstreiterin und eine Vertretungskraft findet, könnten die „Glückspilze“, wie die Gruppe heißt, sogar zur Großtagespflege werden. In der könnten dann bis zu zehn Kinder betreut werden.

„Wenn man gutes Personal hat, möchte man das natürlich auch so schnell wie möglich wieder einsetzen können“, sagt Tiebel. In Hochzeiten seien sieben seiner Mitarbeiterinnen gleichzeitig schwanger oder in der Elternzeit gewesen. Deshalb kam er auf die Idee, die geplante Erweiterung seiner Einrichtung zu nutzen, um eine Kinderbetreuung einzurichten. „Ich bin froh, dass ich Frau Krämer mit ihrer langjährigen Erfahrung dafür gewinnen konnte“, sagt er. Ein bei ihm beschäftigtes Ehepaar nutze das Angebot bereits, ein weiteres Kind einer Mitarbeiterin werde im Frühjahr dazukommen. „Und eine Dritte hofft auch schon auf einen Platz.“

Schichtdienst ohne Kinderbetreuung ist schwierig

Gerade für Menschen, die in der Pflege und damit im Schichtdienst arbeiteten, sei es nicht einfach, eine passende Kinderbetreuung zu finden, weiß der Betreiber des Seniorenpflegewohnheims. „Wenn sich Frau Krämer im Notfall bei den Zeiten auch einmal flexibel zeigt, hilft das natürlich sehr.“ Die festgelegte Betreuungszeit der „Glückspilze“ ist von 8 bis 16 Uhr.

In dieser Zeit spielen und singen die Kleinen, unternehmen Ausflüge, schauen Bilderbücher an und essen gemeinsam. Krämer kümmert sich seit mehr als 20 Jahren um kleine Kinder. Ihr ist individuelle Förderung in einem familiären Umfeld wichtig, Ideen, wie sie Alt und Jung zusammenbringen kann, hat sie auch schon. „Ich freue mich so, dass ich hier gut angekommen bin“, sagt sie.

„Möge das Glück von Frau Krämer auf die Kinder ausstrahlen“, sagte Ortsbürgermeister Hans-Heinrich Brockmann bei der offiziellen Einweihung der „Glückspilze“ am Freitagabend. Brockmann ist zufrieden mit der Kinderbetreuung im Dorf: „Wir haben alles: Kindergarten, Hort und jetzt die Tagespflege. Besser geht es nicht.“ Wenn andere Betriebe sich ein Beispiel an der Initiative Tiebels nehmen wollten, wäre das sehr zu begrüßen, regte Brockmann an.

Auch die Gemeinde Uetze zeigt sich erfreut über die neue Einrichtung – bietet sie doch weitere, dringend benötigte Plätze für die Kinderbetreuung. „In Uetze verteilen sich die Kinder unter drei Jahren etwa 50:50 auf Tagesmütter und Krippen“, sagte die Erste Gemeinderätin Ursula Tesch. Insgesamt seien es aktuell etwa 200.

Die Kindertagespflege im ehemaligen Kuhstall des Resthofes am Abbeiler Weg ist liebevoll eingerichtet. Quelle: Sandra Köhler

Auch wenn es in der Gemeinde zurzeit 27 Tagespflegepersonen gibt und zwei weitere als Vertretungen in den fünf Großtagespflegestellen arbeiten: Die Plätze reichen bei Weitem nicht aus. „Wir haben eine Warteliste von 40 bis 60 Kindern. Und das allein im Bereich der unter Dreijährigen“, so Tesch. Um dem etwas entgegenzusetzen, sollen Tagespflegepersonen von der Gemeinde fortan besser unterstützt werden. Vorgesehen sei, dass sie künftig an 30 Tagen im Jahr auch während Fortbildungen, Urlaub und Krankheit honoriert werden. „Wenn Kinder krank werden, schwankt das Einkommen der Tagesmütter sehr. Das kann man bisher nur auffangen, wenn man diese Tätigkeit in Teilzeit ausübt“, sagte Tesch.

