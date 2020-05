Uetze

Eine 77-jährige Seniorin aus Uetze ist am Tag vor Himmelfahrt von einer ihr unbekannten Frau angerufen worden, die ihr mitteilte, dass ihr in den nächsten Tagen eine Nachnahmesendung zugestellt werde. Die Rentnerin solle dafür dann 199,90 Euro bezahlen, erklärte die Anruferin und versicherte der Seniorin, dass keine weitere Zahlungen erforderlich seien und die Angelegenheit damit für sie erledigt sei. Am Dienstag, 26. Mai, fand die Uetzerin tatsächlich einen Abholschein der Post im Briefkasten.

Polizei sucht nach Zusammenhängen zu Firma in London

Daraufhin ging sie aber nicht zur Post, sondern zur Polizei. Denn die Seniorin hatte nichts bestellt und schon gar nicht per Nachnahme. Die Polizei ging der Sache nach und stellte fest, dass es sich bei dem Absender der Sendung, die lediglich aus einem Brief bestand, um eine Firma aus London handelt. Ob diese Firma tatsächlich mit dem versuchten Betrug in Verbindung gebracht werden kann, wird laut Polizei zurzeit ermittelt. Auch der Inhalt des Briefes sei noch nicht bekannt. Denn die Sendung liegt nach Angaben eines Polizeisprechers nach wie vor bei der Post. Zunächst müsse die Staatsanwaltschaft in Hildesheim zustimmen, dass der Brief beschlagnahmt werden darf.

Die Polizei in Uetze warnt eindringlich davor, Nachnahmesendungen anzunehmen, wenn man sich sicher ist, dass man selbst nichts bestellt hat. Zudem sollten Nachbarn oder Verwandte Postzustellungen per Nachnahme nur annehmen, wenn sie dafür den Auftrag des Empfängers haben.

Von Anette Wulf-Dettmer