Uetze

Das Shadow Light Duo verspürt so etwas wie eine Aufbruchstimmung. Mehr als ein Jahr lang hatten der Uetzer Andreas Weber (Keyboards und Gesang) und sein Freund Hajo Güldenpfennig (Gitarre und Gesang) wegen der Pandemie kaum Gelegenheit, vor Publikum zu spielen. „Anderthalb Jahre war Silencio“, sagt Güldenpfennig und spielt damit auf die coronabedingte Ruhe an. Um so mehr genießen die beiden jetzt die Gastspiele alle 14 Tage im Reisenden Biergarten des Festzeltbetreibers Benjamin Koch aus Uetze-Altmerdingsen.

„Es herrscht eine nette Atmosphäre im Zelt“, schwärmt Güldenpfennig. Er sehe nur dankbare und glückliche Gesichter im Publikum. Zu Beginn des jeweiligen Auftritts weisen die beiden Musiker auf die Abstands- und Hygieneregeln hin – und alle Gäste hielten sich daran, versichern sie.

Ball wurde kurzfristig abgesagt

An den 29. Februar 2020 können sich Güldenpfennig und Weber noch genau erinnern. Das Shadow Light Duo sollte an diesem Tag um 20 Uhr den Feuerwehr- und Schützenball in Eltze eröffnen. Die Musiker hatten schon alles aufgebaut und den Soundcheck gemacht, als ihnen der damalige Ortsbrandmeister Ralf Boeck mitteilte, dass der Ball ausfallen müsse. Der Grund: In Eltze gab es den ersten Covid-19-Patienten Niedersachsens.

Wie andere Musiker bekam auch das Shadow Light Duo die Corona-Pandemie zu spüren. „Eine riesige telefonische Rückrufwelle ging bei uns ein, mit Stornierungen aller Verträge für das Jahr 2020“, erinnert sich Weber. Später seien auch alle Verträge für 2021 gekündigt worden. „Das war ein kompletter finanzieller Einbruch.“

Er und Güldenpfennig beantragten daher Corona-Hilfen. Weil sie semiprofessionelle Musiker sind. also auch einen anderen Job haben, wurden die Anträge aber abgelehnt. Doch die laufenden Kosten – zum Beispiel die Miete für die Halle, in der sie ihren Bus und ihr Equipment abstellen – liefen weiter. „Die Kosten mussten wir privat auffangen“, sagt Güldenpfennig.

Musiker drehen Videos für soziale Medien

Er und Weber wollten nicht in ein Loch des Nichtstuns fallen. Sie trafen sich einmal in der Woche, um in ihrem Studio in Uetze am Programm zu feilen. Außerdem drehten sie Videos, die sie bei Facebook und YouTube ins Netz stellten. Die Tonaufnahmen machten sie im Studio, die Filme drehten sie in ihrer angemieteten Halle. „Ich war erst skeptisch und bin jetzt überrascht, wie gut das angenommen wird“, sagt Güldenpfennig.

Andreas Weber (links) und Hajo Güldenpfennig hoffen darauf, demnächst wieder häufiger auf der Bühne stehen zu können. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Als Koch nun beim Shadow Light Duo nachfragte, ob die beiden Musiker in seinem Reisenden Biergarten die Gäste unterhalten wollten, sagten sie sofort zu. Koch zeige als Jungunternehmer mit seinem Konzept Mut, meint Güldenpfennig: „Das wollen wir unterstützen.“ Zudem könnten sie bei den Auftritten die Früchte ihrer Arbeit der vergangenen Monaten ernten, ergänzt Weber.

Inzwischen gibt es einen zweiten Lichtblick. Der Geschäftsführer des Restaurants Gosch in Hannover hat das Duo wieder für eine After-Work-Party verpflichtet. Geplant sei, dass sie dort wieder regelmäßig wie vor der Pandemie Tischmusik spielen, erzählen die beiden.

Normalerweise wäre der Terminkalender des Duos um diese Zeit bis ins Jahr 2022 gut gefüllt. Derzeit schlössen die Veranstalter aber keine Verträge, berichtet Weber. Sie verpflichteten momentan nur kurzfristig Musiker, weil keiner wisse, wie sich die Pandemie entwickele. Weber fasst es so zusammen: „Trotz zaghafter Zuversicht dominiert weiter die Ungewissheit.“

Wer die beiden Musiker in Aktion erleben will, kann das am Sonnabendabend, 7. August, auf dem Eltzer Schützenplatz – dort gastiert Benjamin Koch mit seinem Reisenden Biergarten. Und am Donnerstag, 5. August, machen sie Musik bei Goschs After-Work-Party an der Markthalle in Hannover.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller