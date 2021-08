Dollbergen

Im Uetzer Ortsteil Dollbergen ist eine kleine Shetlandstute offenbar von Menschenhand verletzt worden. Das Pony steht nachts zusammen mit einem anderen Pferd in einer Box mit Auslauf auf der Reitanlage Kannenberg am Pappelweg. Tagsüber stehe Stella auf der Weide, abends bringe sie das Pony aus Sicherheitsgründen immer in ihre Box, berichtet Besitzerin Angela Martin.

Doch offenbar ist es auch dort nicht sicher. Denn als Martin am späten Dienstagabend noch einmal nach ihren Tieren schaute, entdeckte sie eine lange Schnittwunde am Kopf des Shetlandponys. Sie rief den Tierarzt, der den tiefen Schnitt vom Schopf über den Nasenrücken bis fast zu den empfindlichen Nüstern mit fast 20 Stichen klammerte. „Wir haben die Box und den Paddock genau untersucht, ob sich Stella irgendwo an einer hervorstehenden Schraube oder Ähnlichem verletzt haben könnte“, berichtet Martin. Doch gefunden hätten sie nichts. Auch dass ein anderes Tier das 98 Zentimeter hohe Pony verletzt haben könnte, sei eher unwahrscheinlich.

Vorsätzliche Handlung nicht ausgeschlossen

Daraufhin informierte Martin in Absprache mit dem Tierarzt am Mittwochabend die Polizei in Burgdorf. Beamte fuhren sofort zur Reitanlage und ließen sich den Vorfall erklären. Da vorsätzliches Handeln nicht ausgeschlossen werden könne, sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Jetzt warte die Polizei auf den Befund des Tierarztes, erklärte eine Sprecherin. „Wir wissen noch nicht, wie die scharfkantige Wunde entstanden ist.“

Martin will nicht ausschließen, dass das sehr zutrauliche Tier an den Zaun des Auslaufs gelockt wurde – und zwar am Dienstag zwischen 20 und 21 Uhr. Im Sommer stehen laut Martin in den anderen Boxen keine Pferde, ihre beiden seien zurzeit nachts die einzigen. Deshalb herrscht nach 20 Uhr kaum Betrieb auf der Reitanlage. Allerdings wolle sie keine Panik schüren. „Mir ist wichtig, dass Passanten und auch Pferdehalter aufmerksamer und achtsamer sind.“

Von Anette Wulf-Dettmer