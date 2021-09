Wienhausen/Uetze

Der Flotart-Kultursommer in Uetzes Nachbarsamtgemeinde Flotwedel endet am Freitag, 17. September, mit einem Open-Air-Konzert. Ab 20 Uhr musiziert das Saxofonquartett Sistergold am Kulturhaus in Wienhausen, Mühlenstraße 5, mit seinem Programm „Glanzstücke“.

Das Repertoire der vier Musikerinnen deckt ein breites Spektrum ab. Es reicht von einem Barockstück Georg Philipp Telemanns über Klassiker wie „Take Five“ oder „Bei mir biste scheen“, Songs der Beatles und Klezmermusik bis hin zu Eigenkompositionen. Der Eintritt ist frei.

Wegen der Covid-19-Pandemie gilt für die Besucher die 3-G-Regel. Das bedeutet: Sie müssen genesen, geimpft oder getestet sein. Am Veranstaltungsort besteht eine Testmöglichkeit. Uetze und Flotwedel sind über die Leader-Region Aller-Fuhse-Aue, ein Maßnahmenprogramm der Europäischen Union, miteinander verbunden.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller