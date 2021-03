Hänigsen-Obershagen

Die evangelischen Kirchengemeinde Hänigsen-Obershagen bereitet zurzeit die Konfirmation 2021 vor. Sie steht im Zeichen der Corona-Pandemie. Weil in der St.-Petri-Kirche bei Einhaltung der Abstandsregeln nur Platz für 30 Personen ist, sollen laut Pastor Steffen Lahmann in einem Gottesdienst nicht mehr als drei Jugendliche konfirmiert werden. An sechs Tagen sind Konfirmationen geplant: am Sonnabend und Sonntag, 17.und 18. April sowie am 24. und 25. April und am 3. und 4. Juli.

„Den Sommertermin bieten wir an, damit Familien auch zu Hause mit ihren Gästen feiern können“, erläutert Lahmann. Das könnte im April noch problematisch sein. Denn zurzeit greifen in der Hochinzidenzregion Hannover noch nicht einmal die beschlossenen Lockerungen, die vorsehen, dass sich maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen. Die meisten Familien haben ihren Wunschtermin bereits angemeldet. Es zeichne sich ab, dass etwa die Hälfte die Frühlingstermine gewählt und die anderen sich für das Sommerwochenende entschieden haben.

Konfirmation mit einem Jahr Verspätung

35 Jugendliche sollen an den drei Wochenenden konfirmiert werden. Sie hätten eigentlich schon 2020 ihre Konfirmationsfeier gehabt, doch diese war wegen der Lockdowns im Frühjahr ausgefallen. Im vergangenen Jahr bot die Kirchengemeinde bereits einen Nachholtermin am letzten Septemberwochenende an, doch diesen nutzten laut Pastor Lahmann nur acht Familien.

Einen aktuellen Konfirmandenjahrgang gibt es 2021 nicht. „Da wir in diesem Jahr den Konfirmandenunterricht aufgrund der Corona-Situation ausgesetzt haben, werden wir im nächsten Jahr einen Doppeljahrgang haben“, sagt Pastor Steffen Lahmann.

Gelbes Haus lädt ein zum Einkaufsbummel

Der diakonische Secondhandladen Gelbes Haus in Hänigsen will die Familien der Konfirmanden unterstützen und trotz des Lockdowns kostengünstige Kleidung für die Feier anbieten. Denn „im Internet zu bestellen, ist für viele Menschen keine Option“, erläutert die ehrenamtliche Mitarbeiterin Karin Unnasch-Scheller.

Das Gelbe Haus hat seine Schaufenster mit Konfirmationskleidung dekoriert. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Und so funktioniert das kontaktlose Aussuchen, Anprobieren und Kaufen: Im Gelben Haus an der Windmühlenstraße 10 sind die Schaufenster mit Konfirmationskleidung – Kleider, Kostüme, Anzüge – dekoriert. Gefällt Interessierte etwas, sollten sie sich die Nummer des Kleidungsstücks merken und unter Telefon (05147) 9749846 anrufen und ihren Wunsch auf den Anrufbeantworter sprechen. „Es wird schnellstmöglich zurückgerufen, um einen kontaktlosen Übergabetermin zu vereinbaren“, verspricht Unnasch-Scheller. Eine Woche haben die Konfirmandinnen und Konfirmanden Zeit, die Kleidung zu Hause anzuprobieren. Danach müssen die Teile zu einem vereinbarten Termin bezahlt oder zurückgebracht werden. Auch wenn alles kontaktlos abläuft, bitten Unnasch-Scheller und die anderen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des Gelbes Hauses, dass die Kunden FFP2-Masken tragen.

Erster Freiluftgottesdienst des Jahres

Seit Wochen feiert die Kirchengemeinde für die drei Orte Altmerdingsen, Hänigsen, Obershagen keine Präsenzgottesdienste. Das soll sich Ende März ändern. Für Sonntag, 28. März, ist um 10.30 Uhr ein Freiluftgottesdienst auf dem Hänigser Pfarrhof geplant, „wenn der Inzidenzwert in der Kommune dies verantwortbar erscheinen lässt“, kündigt Pastor Lahmann an. Im vergangenen Jahr hat die Gemeinde gute Erfahrungen mit den Gottesdiensten unter freiem Himmel gemacht. Es kamen mehr Besucher zu den Feiern als vor Corona zu den Andachten in die Kirchen.

Von Anette Wulf-Dettmer