Dedenhausen/Hänigsen

Die ersten Störche sind da – und das so früh wie nie. Wie der Naturschutzbeauftragte Erhard Zander am Mittwochmittag berichtete, sind Weißstörche auf den Nestern in Hänigsen und in Dedenhausen gesichtet worden.

Der erste Storch soll laut Zander bereits am Donnerstag, 13. Februar, in Dedenhausen eingetroffen sein. „Der zweite folgte vier Tage später.“ Das Nest in Hänigsen ist seit Mittwochmorgen, 19. Februar, ebenfalls besetzt. Allerdings bislang nur mit einem Storch. Laut Zander sind den vergangenen Jahren die ersten Weißstörche in der Gemeinde Uetze etwa 14 Tage später eingetroffen als diesmal. 2017 war der Erste am 28. Februar in Hänigsen gesichtet worden.

Störche kehren aus Spanien und der Sahelzone zurück

Bei den Störchen, die jetzt zurückgekehrt sind, handelt es sich um sogenannte Westzieher, die über die Straße von Gibraltar in ihr Winterquartier in der westlichen Sahelzone in Afrika ziehen. In den vergangenen Jahren haben immer mehr Westzieher den Winter sogar in Spanien verbracht. Auf den dortigen Mülldeponien finden sie ausreichend Nahrung.

Einen wesentlich weiteren Weg legen die Ostzieher zurück, die über den Bosporus in ihre Winterquartiere in Ost- und Südafrika fliegen. Wegen der langen Flugstrecke kehren sie später zu ihren hiesigen Nestern zurück.

Lesen Sie auch

Von Friedrich-Wilhelm Schiller