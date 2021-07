Schwüblingsen/Uetze

Ein Forschungsprojekt der Klasse 10B des Uetzer Gymnasiums erfährt eine besondere Anerkennung. Sieben Schülerinnen werden die Ergebnisse ihres Geschichtsprojekts am Volkstrauertag in Hannover während der zentralen Gedenkfeier des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge für die Landeshauptstadt und die Region Hannover vorstellen. Die Klasse hat mit ihrer Geschichtslehrerin Jasmin Busch das Schicksal der drei sowjetischen, namenlosen Kriegsgefangenen erforscht, die auf dem Schwüblingser Friedhof begraben liegen.

Bereits im September will der Ortsrat am Eingang des Friedhofs eine Gedenktafel für die in Schwüblingsen bestatteten Kriegstoten aufstellen. Den Text auf dem Schild verfassen die Zehntklässler. Eine weitere Hinweistafel soll am Massengrab im Wald Hüttenwinkel zwischen Schwüblingsen und Katensen an die dort ermordeten Kriegsgefangenen erinnern.

Schüler stöbern in Archiven

Die Zehntklässler werteten seit dem Herbst 2020 mit Unterstützung des Bildungsreferenten des Volksbunds, Coskun Tözen, Dokumente des Onlinearchivs Arolsen aus. Sie befragten Rolf Keller, Leiter der niedersächsischen Gedenkstättenforschung, und reichten Fragen bei den Gedenkstätten Buchenwald und Stalag Senne ein. Auf das Archiv der Gedenkstätte Stalag Senne hatte der in Arpke lebende Historiker Jens Hecker, der aus dieser Zeitung von dem Forschungsprojekt erfahren hatte, aufmerksam gemacht.

Die Schüler fanden heraus, dass die drei in Schwüblingsen beigesetzten Soldaten während des Zweiten Weltkriegs im Kriegsgefangenenlager Senne oder im Offizierslager Dössel interniert waren. Dort lebten sie unter menschenunwürdigen Bedingungen, weil Osteuropäer nach der Rassenideologie der Nazis Untermenschen waren und daher versklavt werden durften. Gegen Kriegsende wurden diese Lager vor den heranrückenden Alliierten geräumt. Wachmannschaften trieben die Gefangenen in Kolonnen in Richtung Osten.

Zeitzeugen schildern Erschießungen

In Dokumenten lasen die Schüler, dass drei sowjetische Gefangene im März 1945 in Schwüblingsen an körperlicher Schwäche gestorben seien. Sie halten jedoch die Schilderung der beiden Zeitzeugen Erwin Hiete und Ernst Fricke für zutreffend. Hiete und Fricke hatten ihnen erzählt, dass Wachmänner die drei erschossen hätten, weil einer der erschöpften und ausgehungerten Gefangenen versucht habe, auf einem Bauernhof Kartoffeln aus einem Korb zu stehlen.

Zum Projekt gehörte auch eine Exkursion. Schwüblingsens Ortsratsmitglied Anette Kobbe führte die Klasse zum Massengrab im Hüttenwinkel, durch Schwüblingsen und zum örtlichen Friedhof. „Wie viele im Hüttenwinkel begraben sind, weiß man nicht“, sagt Geschichtslehrerin Busch. Mit diesem Grab hätten sich ihre Schüler nicht intensiv befasst, weil sie sich bei den Recherchen auf die Gräber in Schwüblingsen konzentrierten.

Während einer Exkursion sucht die Klasse 10 B mit ihrer Lehrerin Jasmin Busch (vorn rechts) das Massengrab im Hüttenwinkel auf. Quelle: Gymnasium Unter den Eichen Uetze

Die Zehntklässlerin Sibel Örs lobt „die neue Art des Geschichtsunterrichts“. Spannend fand sie die Archivrecherchen. Für ihre Mitschülerin Clara Buchholz war interessant, was die Menschen damals erlebten. Ihre Mitschüler Eva Kramer und Paul Hilke sind sich sicher, dass ihnen die Berichte der Zeitzeugen in Erinnerung bleiben. Deren Schilderungen seien viel eindrucksvoller als Texte in Geschichtsbüchern. Joana Kouch gingen die Nachforschungen nahe, weil es um Ereignisse in ihrem Dorf ging.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller