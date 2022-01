Katensen

Katensens Ortsbürgermeister Olaf Reese (Freie Wählergemeinschaft Katensen) hat sich bei den übrigen Mitgliedern des Ausschusses für Klima, Verkehr, Umwelt und Planung des Uetzer Rats bedankt. Denn das Gremium hat in seiner jüngsten Sitzung den leicht geänderten Bebauungsplan Schwüblingser Weg einstimmig gebilligt. Auf der Nordseite des Schwüblingser Wegs sollen 1,6 Hektar Weideland in ein kleines Baugebiet mit 13 bis 15 Bauplätzen umgewandelt werden.

Gegenüber dem ersten Entwurf ist der Durchmesser der Wendekreise am Ende der geplanten Sackgassen von 18 auf 20 Meter vergrößert worden, damit große Feuerwehrautos und Müllfahrzeuge problemlos wenden können. Das akzeptiere der Katenser Ortsrat, berichtete Reese. Nach seinen Worten plädiert der Ortsrat zudem dafür, nur auf den Straßen, aber nicht auf den Grundstücken eine insektenfreundliche Beleuchtung vorzuschreiben. „Wir wollen unseren neuen Bürgern keine Vorgaben auf ihren Grundstücken machen.“ Eine solche Vorschrift für Privatgrundstücke sei rechtlich auch gar nicht möglich, erläuterte Franziska Meier, Leiterin des Teams Bauleitplanung, den Ausschussmitgliedern: „Das würde zu sehr in die Gestaltungsfreiheit des Eigentümers eingreifen.“

Bau einer Kita soll möglich sein

Damit die Gemeinde in dem Baugebiet eventuell eine neue Kindertagesstätte bauen kann, will sie das Neubaugebiet als allgemeines Wohngebiet ausweisen. Die Ansiedlung von nicht störendem Gewerbe soll dort aber ausgeschlossen sein. Laut Reese wünscht sich der Ortsrat, dass in den Neubauten zum Beispiel auch Steuerbüros, Massage- und Fußpflegepraxen erlaubt sein sollen. Ob eine solche Nutzung einzelner Räume möglich ist, will Meier prüfen. In einem allgemeinen Wohngebiet dürfe auf keinen Fall ein ganzes Grundstück so genutzt werden.

Fast alle Bauplätzen sind für eingeschossige Einfamilien- und Doppelhäuser vorgesehen. Nur auf einer Teilfläche im Norden des Plangebiets soll eine zweigeschossige Bauweise erlaubt sein. Nadine Schrader (SPD) wies drauf hin, dass im überarbeiteten Entwurf fehlte, dass dort der Bau von Mietwohnungen möglich sein soll.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller