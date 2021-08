Uetze

Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 53,5 geht die Gemeinde Uetze in das Wochenende. Zehn Regionskommunen haben einen niedrigeren Wert, am niedrigsten ist er mit 13,3 in Pattensen. Bei drei Uetzern ist das Coronavirus in den vergangenen 48 Stunden nachgewiesen worden. Als akut infiziert gelten am Freitag, 27. August, 35 Menschen in der Gemeinde. Seit Pandemieausbruch sind 758 Frauen, Männer und Kinder positiv auf das Virus getestet worden.

In Uetzes Nachbarstädten Burgdorf und Lehrte sind die Inzidenzwerte seit Mittwoch gestiegen. Für Burgdorf meldet die Region 38,1 bei neun Neuinfektionen. In Lehrte sind in den vergangenen zwei Tagen sechs Menschen positiv auf das Virus getestet worden, in der Folge ist der Inzidenzwert auf 64,4 (Mittwoch: 55,5) gestiegen. Für die Region meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 63,2, das ist der achthöchste Wert in Niedersachsen.

Seit Donnerstag gelten neue Regeln

In der Region Hannover gilt angesichts einer Inzidenz über dem Corona-Schwellenwert von 50 seit Donnerstag, 26. August, die 3G-Regel – Zugang nur für vollständig Geimpfte, Getestete oder Genesene. Die 3G-Regel gilt für alle Zusammenkünfte – auch private Treffen – von mehr als 25 Personen in geschlossenen Räumen sowie für die Nutzung von Indoor-Sportanlagen, körpernahen Dienstleistungen inklusive medizinischer Physiotherapie und in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen. Für alle Veranstaltungen und Treffen mit weniger als 25 Personen gelten hingegen die Abstandsregel und die Empfehlung, regelmäßig zu lüften.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So sieht es in den Nachbarkreisen aus

Für die benachbarten Landkreise, in die viele Uetzer zum Arbeiten und Einkaufen fahren, meldet das RKI am 27. August folgende Inzidenzwerte: Celle 65,8 (Mittwoch: 48,6), Gifhorn 56,4 (41,9) und Peine 69,2 (48,2). Die höchsten Inzidenzen (Anzahl Infizierter auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen) in Niedersachsen haben am Freitag Wolfsburg mit 73,2 (79,9) und Salzgitter mit 77. Insgesamt steht das Land Niedersachsen im Bundesvergleich mit seiner Sieben-Tage-Inzidenz von 50,9 (43,6) noch relativ gut da. Das ist der siebtniedrigste Wert bundesweit. An der Spitze steht Nordrhein-Westfalen mit 125,9, am geringsten ist die Inzidenz in Sachsen-Anhalt mit 14,7.

Von Anette Wulf-Dettmer