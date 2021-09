Uetze

In der Aurelia-Wald-Gesamtschule (AWG) ist zum Schuljahresbeginn eine Lehrerstelle nicht besetzt. Es habe keine geeigneten Bewerber gegeben, erklärt Schulleiterin Ria Loosveld. Weitere Lücken in der Unterrichtsversorgung der Integrierten Gesamtschule kann Loosveld mit zwei sogenannten Feuerwehrkräften schließen – zumindest im ersten Schulhalbjahr. Entspannter ist die Situation in den drei Grundschulen und im Gymnasium Unter den Eichen.

Im Gymnasium sei die Unterrichtsversorgung allerdings auch nur gesichert, weil wegen der Corona-Pandemie fast alle Angebote im jahrgangs- und zum Teil schulübergreifenden Ganztagsbereich ausfallen, sagt Schulleiterin Andrea Wundram. Denn um das Infektionsrisiko zu minimieren, werden Schülerinnen und Schüler in Kohorten eingeteilt, die sich aus dem Weg gehen sollen. „Der Pflichtunterricht wird voll erteilt.“ Vom Ganztagsbereich bleibe nur die Hausaufgabenhilfe. „Alles andere, was Schule ausmacht, findet nicht statt“, kritisiert die Direktorin.

Keine Klassenfahrt für die Fünftklässler

Dazu gehört auch die Auftakt-Klassenfahrt der Fünftklässler, die am Freitag eingeschult werden. Stattdessen wird es bis zum nächsten Mittwoch für die rund 90 neuen Gymnasiasten Projekte in der Schule geben. Darunter erlebnispädagogische Aktionen, die helfen sollen, dass sich die drei Gruppen zu drei Klassengemeinschaften zusammenfinden. Zudem üben die Schüler den Umgang mit dem Laptop. Nicht zuletzt um auf den digitalen Unterricht vorbereitet zu sein, wenn sie ins Homeschooling wechselten müssten.

Die Pandemie mit ihre Einschränkungen wirkt sich auch auf die Einschulung aus. Im Gymnasium wird jede Klasse einzeln willkommen geheißen. Jedes Kind darf zwei Begleitpersonen mitbringen, die die 3-G-Regel erfüllen müssen. Geimpft, getestet oder genesen müssen auch die Familienmitglieder sein, die die Abc-Schützen der Dollberger Löwenzahnschule am Sonnabend, 4. September, zur Einschulung begleiten. Allerdings gibt es für beide Klassen – 32 Erstklässler werden erwartet – eine gemeinsame Feier in der Turnhalle.

Klassenzimmer unter freiem Himmel

In der Dollberger Schule erwartet die Neuen etwas Besonderes: In den Sommerferien ist auf dem Schulhof ein Außenklassenzimmer entstanden. „Dort müssen Kinder und Lehrkräfte keine Maske tragen“, sagt Schulleiterin Iris Mundry-Nöhre. Das sei vor allem für die Erstklässler wichtig. „Sie müssen für das Erkennen der Buchstaben auf die Lippen der Lehrer schauen.“ Die Unterrichtsversorgung in Dollbergen ist laut Mundry-Nöhre gesichert: „Alle Lehrerstellen sind besetzt.“

Es fehlen Förderlehrerstunden

In der Hänigser Grundschule sind ebenfalls keine Lehrerstellen vakant, sagt Schulleiterin Kerstin Ackermann. „Allerdings bekommen wir nicht alle Förderlehrerstunden wie vorgesehen, sodass Lehrkräfte aus dem Kollegium einspringen müssen.“ Eingeschult werden in Hänigsen am Sonnabend 65 Jungen und Mädchen, die in drei Klassen unterrichtet werden.

„Wir haben im neuen Schuljahr eine Unterrichtsversorgung von 98,4 Prozent“, sagt Judith Brandes Bock, Rektorin der Grundschule Uetze/Eltze. „Wir können alle Stunden erteilen und zusätzlich Förderstunden.“ Am Uetzer Standort wird es drei erste Klassen mit insgesamt 53 Kindern geben, in Eltze eine Klasse mit 22. Jede Gruppe bekommt ihre eigene Einschulungsfeier, „damit möglichst viele Gäste kommen können“.

In der Aurelia-Wald-Schule haben am Donnerstag 85 Fünftklässler begonnen, sodass es drei Lerngruppen gibt. Die Einschulungsfeier fand im Freien statt und zwar für alle Neuen gleichzeitig, mitbringen durften die Schüler jeweils zwei Begleiter.

Von Anette Wulf-Dettmer