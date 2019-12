Uetze

Die lokale Aktionsgruppe (LAG) der Leader-Region Aller-Fuhse-Aue hat nur drei Projekte ausgewählt, die 2020 Zuschüsse aus dem Leader-Förderprogramm der EU erhalten sollen. Eines ist der Umbau der St.-Nicolai-Kirche in Obershagen in ein Dorfzentrum. Die Kirchengemeinde Hänigsen/ Obershagen kann nach Angaben der Regionalmanagerin für die Region Aller-Fuhse-Aue, Gudrun Viehweg, mit einem Zuschuss von rund 250.000 Euro rechnen. Berechnungsgrundlage seien Baukosten von rund 600.000 Euro.

In der St.-Nicolai-Kirche sollen nicht nur Gottesdienste und sonstige kirchliche Veranstaltungen stattfinden. Die Kirche soll auch Vereinen und anderen örtliche Gruppen zur Verfügung stehen. Damit sich zwei Gruppen gleichzeitig im Raum im Erdgeschoss des Kirchturms und im Kirchenschiff treffen können, soll ein zweiter Eingang geschaffen werden. Außerdem sollen im Zuge der Sanierung Sanitäranlagen installiert werden.

Auch zwei Projekte aus Flotwedel werden gefördert

Bei der Förderung hat die LAG außerdem zwei Projekte aus der Samtgemeinde Flotwedel berücksichtigt. Der Förderverein des Dorfgemeinschaftshauses in Nienhof will das Gebäude erweitern. Der Kulturverein Flotart soll Geld für seine Öffentlichkeitsarbeit und Flotart-Botschafter bekommen.

Die LAG hat laut Viehweg für 2020 nur drei Projekte ausgewählt, weil diese kaum noch Geld verteilen kann. Bis auf 150.000 Euro ist das Budget in Höhe von 2,4 Millionen Euro ausgeschöpft, das seit 2015 zur Verfügung steht.

Zuschuss für Hänigser Dorftreff eingeplant

Fest eingeplant hat die Gemeinde Uetze, dass Geld aus dem Leader-Programm auch für die Sanierung des Gebäudes Mittelstraße 2 fließt. In diesem Gebäude sind der Hänigser Dorftreff, die Werkstatt der Kunstspirale, die Gemeindebücherei und die Verwaltungsnebenstelle untergebracht. Viehweg hat daher beim niedersächsischen Landwirtschaftsministerium einen zusätzlichen Geldbedarf angemeldet. Es besteht die Aussicht, dass die Region Aller-Fuhse-Aller Geld aus Fördertöpfen anderer Leader-Regionen bekommt, die ihre Budgets nicht ausschöpfen werden.

Für die Sanierung des Gebäudes Mittelstraße 2 in Hänigsen will die Gemeinde Uetze noch Geld aus dem Leader-Programm haben. Quelle: Archiv

Einen Leader-Zuschuss will auch die Arbeitsgruppe der Zukunftswerkstatt Dedenhausen bekommen, die das zum Verkauf stehende Gasthaus Zum Bahnhof in Dedenhausen als Dorftreffpunkt erhalten will. Viehweg verweist darauf, dass die Arbeitsgruppe noch die Genossenschaft gründen muss, die das Wirtshaus erwerben soll. Erst die könne dann den Förderantrag für die Gebäudesanierung stellen. Viehweg ist zuversichtlich, dass die Region Aller-Fuhse-Aue über 2021 hinaus im Leader-Programm bleibt und dann auch Geld der EU in das Dedenhausener Projekt fließen wird: „Die Chancen, weiter als Leader-Region zu bestehen, sind eigentlich recht gut.“

Förderantrag für Uetzer Freibad

Zu den Aufgaben der Regionalmanagerin gehört auch, auszuloten, welche anderen Fördermöglichkeiten für Projekte infrage kommen. „Ich bin dabei, einen Antrag für das Freibad in Uetze vorzubereiten“, sagt Viehweg. Die Uetzer Freibadgenossenschaft will die Umkleidekabinen barrierefrei herrichten, die Dächer sanieren und darauf eine Fotovoltaikanlage installieren. Dafür könnten, so Viehweg, Zuschüsse nach der Leuchtturmrichtlinie zur Energieeinsparung und -effizienz beziehungsweise nach der Naherholungsrichtlinie der Region Hannover fließen.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller