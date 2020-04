Uetze

An diesem Mittwoch beginnt für die Fünft- bis Neuntklässler der Aurelia-Wald-Gesamtschule (AWG) wieder der Unterricht – in der heimischen Umgebung zwar statt im Klassenzimmer, dafür aber mit Kontakt zu Lehrern und Mitschülern gleichermaßen. Montags bis freitags dauert der Schultag von 9 bis 13 Uhr, wobei jeder Wochentag einem Fach entspricht. „Wir haben schon in den Osterferien an dem Konzept gearbeitet, das wir nach dem Erlass vom Freitag noch einmal nachjustiert haben“, sagt Ria Loosveld, stellvertretende AWG-Direktorin.

Bereits am Montag und Dienstag haben die Schüler von ihren Klassenlehrern, an der AWG auch Tutoren genannt, und von Fachlehrern die ersten Anrufe erhalten, an Videokonferenzen teilgenommen oder probehalber schon Aufgaben heruntergeladen. „Für den Unterricht achten wir darauf, dass die Schüler mit dem Smartphone arbeiten können“, sagt Loosveld. Denn in vielen Haushalten lebten mehrere Kinder, sodass nicht jedem ein eigener Rechner zur Verfügung stehe. Wie schalte ich mich in eine Konferenz ein? Wo lässt sich das Mikrofon einschalten? Und mit welchem Klick hebe ich digital den Finger für eine Frage oder Antwort? Diese und viele andere technische Fragen seien inzwischen beantwortet, sodass nun der Unterricht beginnen könne, sagt Loosveld.

Ria Loosveld organisiert eine Videokonferenz mit dem Schulleitungsteam. Quelle: privat

Jeder Wochentag dient einem Schulfach

Sie zollt ihren Kollegen für die Vorarbeit großes Lob. „Das ist ein großartiges Team, das schon Filme gedreht hat, um die Kinder zu begrüßen.“ Nun stehen montags das Fach Mathematik, dienstags Deutsch, mittwochs Englisch und die zweite Fremdsprache, donnerstags Gesellschaftskunde und freitags Naturwissenschaften auf dem Stundenplan. Die Lehrer bereiten dafür Aufgaben vor, für die die Schüler einen Text schreiben oder ein Foto hochladen müssen. „Schon jetzt zeigt sich, dass die Schüler hochmotiviert sind“, schildert Loosveld die ersten Erfahrungen. Hinzu kommen beispielsweise Wochenaufgaben für Kultur und Sport.

Ihren Angaben zufolge sehen die Lehrer, welche Schüler sich um 9 Uhr eingeloggt haben und welche noch fehlen. „Außerdem gibt es entweder eine Aufgabe, die in der ersten halben Stunde erledigt werden muss, oder einen Chat oder eine andere Begrüßung“, sagt die stellvertretende Schulleiterin. Danach beginne der Unterricht, mit Videos, Arbeitsmaterialien, Aufgaben, Umfragen und anderen Modulen. „Manches ist für uns Lehrer und die Schüler noch ungewohnt, aber wir wollen vieles nutzen“, sagt Loosveld und verweist auf IServ, das die Kommune der Schule zur Verfügung stellt.

Claudia Thode organisiert den digitalen Unterricht mit ihren Schülern aus dem Homeoffice. Quelle: privat

Bei all dem gehe es darum, das verbindliche Lernen zu Hause zu organisieren – aber auch darum, den Kontakt zu den Schülern zu halten. So gibt es zudem jede Woche ein halbstündiges Telefonat mit dem Tutor für die ganze Klasse. Zudem solle niemand das Gefühl bekommen, aufgrund fehlender Ausstattung ausgegrenzt zu sein. „Wenn also jemandem ein Drucker für eine Aufgabe fehlt, kann er sich die Unterlagen kontaktlos in der Schule abholen“, nennt Loosveld ein Beispiel. Schließlich gehöre auch die Gruppenarbeit zum digitalen Unterricht, und deshalb sollten die Schüler auch gleiche oder zumindest ähnliche Voraussetzungen haben.

Gymnasiasten erhalten Stundenplan zu Wochenbeginn

Die erste Woche nutzt das AWG-Kollegium mit den Fünft- bis Neuntklässlern als Test, um dann zu schauen, welche Stellschrauben vielleicht gelöst oder angezogen werden müssen. „Letztlich ist es ein Try-and-Error-Verfahren“, sagt die Pädagogin – eine Einschätzung, die auch die Direktorin des benachbarten Gymnasiums Unter den Eichen, Andrea Wundram, teilt. „Wir testen jetzt alles gemeinsam aus, Lehrer und Schüler gleichermaßen“, sagt sie. In ihrer Schule erhalten die Fünft- bis Zwölftklässler am Montagmorgen bis 8 Uhr den Stundenplan, der auch schon erste Informationen zu den jeweiligen Aufgaben umfasst.

Fachlehrer geben die Aufgaben an die Schüler

„Die genaue Beschreibung, was in welcher Form und bis wann erledigt sein soll, schicken die Fachlehrer dann den Schülern zu“, sagt Wundram und fügt hinzu, dass das Gymnasium dabei mit IServ und einem speziellen Messenger arbeite. Ganz wichtig sei, dass jedes Fach erteilt werde und dass jeder Schüler auch am digitalen Unterricht teilnehmen könne. „Deshalb müssen wir beispielsweise solche Aufgaben stellen, die sich am Smartphone lösen lassen – weil der heimische Rechner möglicherweise von Eltern im Homeoffice genutzt werde“, sagt Wundram und fügt hinzu, dass die Lehrer seit Beginn der Pandemie den Kontakt zu den Klassen gehalten hätten.

Sie hätten zudem kurze Tutorials erstellt, damit sich jeder in eine Videokonferenz einschalten oder seine Antworten korrekt hochladen könne. „Ich nehme eine große Euphorie wahr, die Situation gemeinsam zu schaffen“, sagt Wundram und zollt ihrem Kollegium großen Respekt für das Durchhaltevermögen der vergangenen Wochen.

Von Antje Bismark