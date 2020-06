Uetze

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bezeichnet Uetzes Gleichstellungsbeauftragte Ann-Kristin Rauhe als das wichtigste Thema für viele Mitarbeiter in der Verwaltung. In ihrem Gleichstellungsbericht, den sie am Donnerstag, 18. Juni, dem zuständigen Ausschuss vorstellt, erläutert sie, wie viele Frauen und wie viele Männer in unterschiedlichen Bereichen der Verwaltung in Teilzeit arbeiten. Der Unterschied sei eklatant: Etwa die Hälfte der Frauen hat ihre Stundenzahl reduziert, bei den Männern liegt der Anteil bei drei Prozent.

Beruf und Familie miteinander zu verbinden sei ein Drahtseilakt und für die meisten nur zu schaffen, in dem ein Elternteil in Teilzeit arbeite, schreibt Rauhe, die seit gut einem Jahr im Amt ist, in ihrem Bericht. Für Frauen bedeute dieser Schritt meist einen Karriereknick und die Gefahr von Altersarmut. Die Gemeinde versuche, mit Telearbeit, Weiterbildung und Programmen die Berufsrückkehrerinnen zu unterstützen.

Außerhalb der Verwaltung zeichnet Rauhe unter anderem verantwortlich für eine Frauenberatung in Uetze und Hänigsen, einen Präventionstag in den Schulen und dem Projekt „Gewalt kommt nicht in die Tüte“. Viele für 2020 geplante Aktionen habe sie wegen der Corona-Pandemie absagen oder verschieben müssen, sagt die Gleichstellungsbeauftragte, die in der Ausschusssitzung weitere Fragen beantwortet.

Information: Die Sitzung des Ausschusses für Jugend, Familie und Soziales beginnt am Donnerstag, 18. Juni, um 18 Uhr in der Agora des Schulzentrums, Marktstraße 6. Wegen der Corona-Pandemie gelten besondere Hygiene- und Abstandsregeln. Vor der Diskussion können Einwohner der Verwaltung und den Politikern ihre Fragen stellen.

Von Antje Bismark