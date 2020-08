Uetze

30 Grad zeigt das Thermometer noch immer an, als sich die Besucher am Abend auf dem Schützenfest einfinden. Am Eingang müssen sie ihre Kontaktdaten hinterlegen, daran haben sich die meisten schon gewöhnt. Eher ungewohnt indes: Nicht nur die heiße Außentemperatur, sondern auch die Körpertemperatur der Gäste ist am Sonnabend Thema. Denn als Teil des eigenes ausgearbeiteten Corona-Hygienekonzeptes messen die Organisatoren bei den Besuchern Fieber.

Erst nach einem unauffälligen Testergebnis dürfen sich die Besucher – unter Aufsicht der Security-Mitarbeiter – die Hände desinfizieren und einen Stuhl abholen. Und wie immer gilt: Einen Sitzplatz gab es nur dort, wo sich die Abstandsregel einhalten lässt. All diese Vorgaben können die gute Stimmung vor dem Konzert allerdings nicht trüben.

Erster Auftritt seit Beginn der Corona-Pandemie

„Miss Liss & Co“ – so nannte Sven Peterhänsel alias Miss Liss seinen Auftritt am Wochenende, mit dem der Katenser Travestiekünstler die Corona-Zwangspause beendet. Seit März hatte er wie alle Kollegen die Auftritte absagen müssen. Nun lud er zum Open-Air-Sommerkonzert mit drei befreundeten Künstlern auf den Festplatz in Uetze ein.

Zu den Fans von Miss Liss zählen Yvonne Scheffler und Henning Kapiesk, die alljährlich die Auftritte verfolgen. Gerade in dieser schwierigen Zeit sei es wichtig, den Künstler zu unterstützen, sagen beide. „Eine super klasse Idee“ sei das Open-Air-Konzert, meint Scheffler. Auch Miriam und Dirk Hiltmann bezeichnen sich als „Wiederholungstäter“. Sie haben schon einige Shows des Travestiekünstlers miterlebt und finden die Atmosphäre auf dem Schützenplatz an diesem Abend toll. Ebenso blickten Nicole Rogowski und Birgit Schwarz mit großer Vorfreude auf den Abend – und wurden nicht enttäuscht.

Miss Liss weiß, wie sie einen großen Auftritt hinlegt

Vor dem Konzert tauchte immer wieder die Frage auf, weshalb die Künstler die Bühne zweigeteilt hatten. Die Lösung zeigt sich schnell, als Miss Liss um 20.15 Uhr die Show eröffnet. Der Travestiekünstler kommt in einem schnittigen, dröhnenden Sportwagen durch die Lücke der beiden Bühnen vorgefahren. Das Publikum ist begeistert.

Während das Team die Lücke in der Bühne schließt, begrüßt Miss Liss ihr Publikum und plaudert mit ihren Fans über die vergangenen Monate. Sobald die Bühne bereit ist, geht es richtig los. Miss Liss singt und nimmt die gesamte Bühne mit ihrer Präsenz ein. Mit dabei sind Gloria Baker, Isabell Gloss und Lady Maxime, die die Zuschauer ebenso schnell mit Gesang und schauspielerischen Darbietungen überzeugen können.

Miss Liss in ihren ganzen Pracht auf der Bühne des Schützenplatzes in Uetze. Quelle: Elsa Scholz

Lara erhält ein Geburtstagsständchen

Schlüpfrige Witze und Lieder, die keine Doppeldeutigkeit vermissen lassen, prägen den Auftritt. Dabei kommt es Miss Liss zugute, dass sie die Mehrzahl ihrer Gäste kennt. Schnell entsteht eine lockere und familiäre Atmosphäre, die der Katenser mit einem Geburtstagsständchen krönt. Denn mit der 22-jährigen Lara befindet sich im Publikum ein Geburtstagskind. Sie freut sich über die Gratulation, schließlich hat sie eigens ihre Geburtstagsparty verschoben, um zum Konzert gehen zu können.

Das Publikum feiert Miss Liss. Quelle: Elsa Scholz

Publikum krönt Bühnenjubiläum mit Standing Ovations

Eigentlich wollte Peterhänsel in diesem Jahr etwas größer sein 15-jährige Bühnenjubiläum feiern. Doch dann kam die Corona-Pandemie. „Bei unseren Auftritten geht es nicht nur um einen Beruf, sondern um echte Leidenschaft“, sagt Lady Maxime zu fortgeschrittener Stunde und erklärt damit auch, weshalb sich das Quartett trotz der vielen Vorgaben zum Auftritt entschlossen hat. Das Publikum würdigt die Leidenschaft: Als sich der Himmel über Uetze verdunkelt, und Miss Liss und Lady Maxime ihre Duette anstimmen, danken ihnen die Zuschauer mit Standing Ovations für den wunderbar musikalischen Sommerabend.

Von Elsa Scholz