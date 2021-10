Warum komische Lyrik unterhaltsamer ist als Schulgedichte und trotzdem der Welt den Spiegel vorhält: Das erlebten in Hänigsen 50 Satirefreunde bei einer Lesung mit Ex-Titanic-Chefredakteur Thomas Gsella.

Ex-Titanic-Chefredakteur liest in Hänigsen: Mancher Lacher bleibt im Halse stecken

Hänigsen - Ex-Titanic-Chefredakteur liest in Hänigsen: Mancher Lacher bleibt im Halse stecken

Hänigsen - Ex-Titanic-Chefredakteur liest in Hänigsen: Mancher Lacher bleibt im Halse stecken