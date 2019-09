Kostenlos bis 18:47 Uhr So will die SPD die Verkehrsprobleme in Hänigsen lösen

Die jetzigen und künftigen Materialtransporte durch den Uetzer Ortsteil Hänigsen zur Wathlinger Kalihalde will die SPD nicht hinnehmen. Sie macht drei Vorschläge, wie der Ort vom Lastwagenverkehr entlastet werden kann.