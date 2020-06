Uetze

Gleich mehreren Verfahren muss sich ein 19-Jähriger aus Sachsen-Anhalt stellen, nachdem seine Mutter am Dienstag die Polizei Uetze alarmiert hatte. Denn der junge Mann hatte ohne ihr Einverständnis ihren Škoda Kodiaq genutzt, um nach Niedersachsen zu fahren. Weil sie seinen Aufenthaltsort auf einem Campingplatz am Fritz-Meinecke-Weg in Uetze angeben konnte, rückten die Beamten gegen 14.30 Uhr aus und fanden dort sowohl den 19-Jährigen als auch den Wagen. Der Fahrer muss sich nun wegen Unterschlagung verantworten.

Fahrer räumt den Konsum von Drogen ein

Den Beamten sagte er nach Aussage einer Polizeisprecherin, dass er das Auto bereits seit einigen Tagen nutze – zuletzt sei er am Montag damit gefahren. Die Einsatzkräfte veranlassten eine Drogenkontrolle, weil er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen schien. Die Überprüfung ergab, dass der Sachsen-Anhaltiner Marihuana konsumiert hatte. Er gab diesen Drogenkonsum auch für Montag zu, sodass die Polizeibeamten zudem ein Ermittlungsverfahren wegen des Erwerbs von Betäubungsmitteln sowie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Führens von Kraftfahrzeugen unter der Wirkung der berauschenden Mittel einleiteten. Außerdem musste der Beschuldigte eine Blutprobe abgeben, das Ergebnis liegt noch nicht vor.

Anzeige

19-Jähriger ist bereits polizeibekannt

Der 19-Jährige kam nach Auskunft der Polizeisprecherin in Gewahrsam, weil er derzeit über keinen festen Wohnsitz verfügt. Den Beamten ist er wegen anderer Delikte, darunter auch Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, bereits seit Längerem bekannt. Weitere Straftaten kommen nun noch hinzu: So räumte der junge Mann auf Nachfrage ein, während seiner mehrtägigen Tour mindestens einmal eine Tankstelle betrogen zu haben. Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und übergaben ihn der Mutter.

Weitere HAZ+ Artikel

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Uetze lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Antje Bismark