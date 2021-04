Uetze

In der Gemeinde Uetze ist eine zweite Freiland-Fotovoltaikanlage geplant. Die Erholungspark Irenensee KG will sie in Dahrenhorst auf einer Fläche zwischen der Bundesstraße 188 und der sogenannten Cewe-Siedlung bauen. Vorher muss noch der Uetzer Rat dem Bebauungsplan Erholungsgebiet Uetze-Dahrenhorst zustimmen und den Flächennutzungsplan der Gemeinde ändern.

Der Komplex soll aus zwei Einzelanlagen mit einer jeweils 75 mal 53 Meter großen Grundfläche bestehen. Die Gesamtgrundfläche umfasst somit 7950 Quadratmeter. Es sollen insgesamt 2800 Fotovoltaikmodule installiert werden, die den Jahresstrombedarf von 400 Megawattstunden (gleich 400.000 Kilowattstunden) des Campingplatzes am Irenensee decken sollen. Die maximale Höhe der Solarmodule beträgt 2,50 Meter. In der Gasse zwischen den Einzelanlagen sollen eine Trafostation und ein Technikcontainer platziert werden. Deren Höhe ist auf 3,50 Meter begrenzt.

Der gesamte Parkplatz wird selten genutzt

Der derzeit gültige Bebauungsplan weist die Fläche der Fotovoltaikanlage als Parkplatz, Spielwiese, die auch als Reserveparkplatz genutzt werden darf, und als Standort einer Gerätehalle aus. Die Halle ist nie gebaut worden. Nach Angaben der Planer steht auf der rund 45 Hektar großen Ferienanlage keine andere ungenutzte Fläche zur Verfügung. Der Parkplatz sei selten voll.

Im Bebauungsplan soll künftig zwischen der B 188 und der Cewe-Siedlung ein fast 1,4 Hektar großes Sondergebiet für die Erzeugung von Solarstrom dargestellt werden. Einschließlich Zufahrt und Anpflanzungen ist die Änderungsfläche annähernd 1,7 Hektar groß. Der Planungsausschuss des Uetzer Rats hat dem Änderungsentwurf zugestimmt und dem Verwaltungsausschuss der Gemeinde empfohlen, frühzeitig die Öffentlichkeit am Planungsverfahren zu beteiligen. Während der Öffentlichkeitsbeteiligung können Einwohner die Planunterlagen einsehen.

Gäste können auch Bungalows buchen

Der Campingpark Irenensee ist in den 1970-er Jahren entstanden. Campern stehen 600 Plätze zur Verfügung. Die Gäste können auch in Bungalows und kleinen Häuschen übernachten.

Bereits seit 2010 produziert eine Freiflächen-Fotovoltaikanlage mit einer Modulfläche von 7800 Quadratmetern an der Dollberger Umgehungsstraße Strom. Sie kann rechnerisch 200 Vier-Personen-Haushalte mit elektrischer Energie versorgen.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller