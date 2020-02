Uetze

Wenn Eltern nicht genügend Geld für die Schulhefte ihrer Kinder oder für die Teilnahme ihres Nachwuchses am Feriencamp im Freibad haben – dann hilft Uetzes Sozialfonds. Das sind nur zwei Beispiele, in denen dieser bedürftigen Familien mit Zuschüssen unter die Arme greift. Die Kommune und alle evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden in Uetze haben den Fonds 2008 eingerichtet.

Sein Zweck: Er soll es allen Kindern und Jugendlichen aus der Kommune unabhängig von ihrer Herkunft ermöglichen, am sozialen Leben teilzunehmen, und ihnen alle Bildungswege öffnen. Der Fonds finanziert sich ausschließlich aus privaten Spenden und aus der Kollekten der Kirchengemeinden. Nach Angaben der Ersten Gemeinderätin Ursula Tesch gehen jährlich 7000 bis 8000 Euro ein. „Das Geld bleibt nicht lange im Fonds“, sagt Tesch. Denn der Sozialfonds springt immer wieder ein, wenn in bedürftigen Familien das Geld knapp ist.

Avista-Mitarbeiter sammeln Geld für den Fonds

Da kommt die Spende von 750 Euro der Belegschaft der Avista Oil Deutschland GmbH aus Dollbergen gerade recht. Die 750 Euro sind die Einnahmen einer Tombola bei der letztjährigen Weihnachtsfeier der Avista-Mitarbeiter. „Die Einnahmen werden immer für einen guten Zweck gespendet“, sagte Avista-Geschäftsführer Sebastian Erlenkämper bei der Übergabe vor wenigen Tagen.

„Zunächst haben wir ausschließlich Einzelförderung gemacht“, sagt Diakonin Karin Lawrenz, die den Fonds verwaltet. Zuschüsse bekamen Schüler aus bedürftigen Familien zum Beispiel für Klassenfahrten, Schulmaterialien wie Hefte, Sportschuhe oder eine neue Brille. Die Förderung belief sich zunächst auf bis zu 50 Euro pro Kind oder Jugendlichen.

Finanzielle Hilfe für die Einschulung

Doch bald stellte sich laut Lawrenz heraus, dass der Betrag zum Beispiel bei der Einschulung nicht ausreichte. „Die Kosten, die bei der Einschulung und beim Wechsel von der vierten in die fünfte Klasse entstehen, sind ziemlich hoch “, berichtet sie. Daher hätten Vertreter der Kirchengemeinden und der politischen Gemeinde den Höchstbetrag vorübergehend auf 100 Euro angehoben. Nach Inkrafttreten des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) 2011 wurde der Maximalbetrag wieder halbiert. Das Gesetz habe die Situation etwas abgepuffert, erläutert Tesch. Aus dem BuT bekommen Kinder zum Beispiel Zuschüsse für Klassenfahrten, den persönlichen Schulbedarf und die Mittagsverpflegung in der Schule.

Fonds fördert auch Projekte

Die Halbierung des Höchstbetrags ermögliche es, auch soziale Projekte zu fördern, sagt Lawrenz. „Ein Antrag auf eine Projektförderung ist immer mit einem hohen Aufwand verbunden“, gibt sie zu bedenken. Um einen Förderantrag an andere Institutionen auszuarbeiten, sei sie immer mehrere Tage beschäftigt. Mit Geld aus dem Sozialfonds könne man schnell und unkompliziert örtliche Projekte unterstützen. Geld sei zum Beispiel für Schwimmkurse, Reiterfreizeiten für Flüchtlingskinder und Nähwerkstätten geflossen.

„Im Herbst wird wohl wieder eine Reiterfreizeit stattfinden“, kündigt Lawrenz an. Ebenso sei eine weitere Nähwerkstatt geplant. Wer selbst Kleidung nähe, entlaste das Familienbudget, erläutert Tesch.

Zuschussanträge an den Sozialfonds können gestellt werden im Familienbüro im Rathaus in Uetze und bei den Kirchengemeinden Uetze-Katensen, Hänigsen-Obershagen, Dollbergen-Schwüblingsen, Dedenhausen und Eltze.

