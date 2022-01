Uetze

Der Ortsverband Uetze des Sozialverbands (SoVD) geht auf Nummer sicher und sagt seine für Sonnabend, 22. Januar, geplante Mitgliederversammlung ab. Wegen der aktuellen Corona-Lage habe man sich zu diesem Schritt entschlossen, sagt die Vorsitzende Anne-Marie Weibel.

Seit Ausbruch der Pandemie ruhen im SoVD Uetze, der insgesamt rund 800 Mitglieder in Dollbergen, Katensen, Altmerdingsen und Uetze hat, alle geselligen Aktivitäten, wie Ausflüge und regelmäßige Klöntreffs. Die Beratungstätigkeit des Sozialverbands laufe allerdings weiter – und zwar zurzeit nur digital und per Telefon, sagt Weibel.

Das Beratungszentrum in Burgdorf in der Wilhelmstraße wird von elf Ortsverbänden getragen. „2020 haben wir dort erstmals über 1000 Widerspruchsfälle bearbeitet.“ Die Menschen, die das Beratungsangebot des SoVD nutzt, sind um 50 Jahre alt und jünger. „Sie suchen echte Hilfe“, erläutert Weibel. „Nach einigen Jahren treten sie meist wieder aus.“ Dadurch ist die Fluktuation im SoVD groß. „Leider, leider“, bedauert die Vorsitzende, die sich noch an andere Zeiten erinnern kann. „Früher haben wir für unsere Ausflugsfahrten zwei große Busse gemietet.“

Die Mitgliederversammlung soll in den nächsten Monaten in der Halle 9 an der Benroder Straße nachgeholt werden. Einen genauen Termin gibt es laut Weibel noch nicht.

Von Anette Wulf-Dettmer