Schwüblingsen

Über diesen Umweltfrevel kann Uwe Gohlke aus Dollbergen nur verständnislos den Kopf schütteln. Bei einem Spaziergang hat er am Montag auf dem Parkplatz an der Kreisstraße 125 ( Schwüblingsen-Hänigsen) einen Haufen Abfall entdeckt. „Es ist überwiegend Elektroschrott. Ein altes Rollo und ein Spiegel sind auch dabei“, sagt Gohlke. Nicht nur er sei verärgert gewesen. „Das waren auch andere Spaziergänger, die sich darüber aufgeregt haben“, berichtet der Dollberger.

Gohlke geht aufgrund der Menge davon aus, dass jemand die Abfälle mit einem Anhänger in den Wald gekarrt hat. „Das tut keiner seinem Auto an, auch wenn er so etwas der Umwelt antut“, sagt Gohlke. Es sehe so aus, als ob der Müll erst kürzlich dort abgekippt worden ist. Weil er nicht wisse, wie lange der Unrat dort schon liege, habe er keine Anzeige bei der Polizei erstattet. Offenbar hat auch kein anderer die Umweltverschmutzung bislang angezeigt. Weder bei der Polizei in Uetze noch in Burgdorf ist der Vorfall bekannt, wie Beamte auf Anfrage mitteilten.

Erst vor einem Monat hatte Uetzes Umweltsachbearbeiter Johannes Leßmann darüber geklagt, dass sich illegale Abfallbeseitigungen häufen. Einen spektakulären Fall hatte die landwirtschaftliche Realgemeinde Uetze Ende Oktober bei der Polizei angezeigt. Da hatten Unbekannte rund 100 Altreifen in deren Wald, den Kötjetannen, abgeladen.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller