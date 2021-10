Uetze

Wegen illegalen Entsorgens von Schlachtabfällen in der Gemarkung Uetze hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Eine Spaziergängerin hat Donnerstag, 30. September, gegen 9 Uhr in einem Waldstück, das westlich der Landesstraße Uetze-Bröckel zwischen der Erse und Katzhorn liegt, die Überreste von zwei jungen Heidschnucken gefunden. Weil am Abend zuvor noch Jäger in dem Bereich jagten und diesen nichts aufgefallen war, geht die Polizei davon aus, dass die Tiere am Mittwoch erst nach 22 Uhr dort geschlachtet wurden. Woher die Heidschnucken stammen, wissen die Ermittler bislang nicht. Falls sie gestohlen worden sind, bitten die Ermittler, dass sich der Eigentümer mit der Polizei in Uetze, Telefon (05173) 925430, in Verbindung setzen soll. Auch etwaige Zeugen sollen sich dort melden.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller