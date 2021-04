Obershagen

Die vierte Generation der Unternehmerfamilie Beinsen, die eine gleichnamige Baustoffspedition betreibt, will die Firma weiterführen. Deshalb wird es auf dem Lagerplatz für Baustoffe am Ortsrand von Uetze-Obershagen kein kleines Wohngebiet geben. Wie die stellvertretende Geschäftsführerin Petra Neubert mitteilt, habe man diesbezügliche Pläne bereits im Frühsommer 2020 aufgegeben. Denn das Areal werde jetzt weiterhin als Lagerplatz für Kies und anderen Baumaterialien benutzt.

Gleichwohl hatten sich die Ortsräte Obershagen und Hänigsen im September 2020 mit den Plänen, die einen Bebauungsplan erforderlich machten, beschäftigt. Beide Ortsräte favorisierten die Zufahrt von der Obershagener Straße aus. Die Familie Beinsen, die das Projekt vor etwa 20 Jahren mit den Eheleute Lehmann gemeinsam angeschoben hatte, wollte das rund 30.000 Quadratmeter große Gelände allerdings vom Rosenweg aus erschließen. Daran sind die Pläne für das Baugebiet mit Einfamilien- und Doppelhäusern offenbar auch gescheitert.

Nur noch ein Bauplatz auf Nachbargrundstück

Bauen will zurzeit nur noch die Familie Lehmann. Sie möchte auf ihrem Grundstück, das direkt an das Beinsen-Areal grenzt, einen Bauplatz für die Tochter schaffen. Damit das möglich ist, will die Gemeinde nur für das Lehmannsche Grundstück einen Bebauungsplan erstellen – und zwar im beschleunigten Verfahren, weil es sich um eine kleine Fläche handelt. Die künftige Mischgebietsfläche darf zu 30 Prozent bebaut werden, sodass dort maximal zwei Hauptgebäude möglich sind, erläutert Rathaussprecher Andreas Fitz. „Die Erschließung kann sowohl über die Obershagener Straße als auch über den Rosenweg erfolgen; ein Ausbau des Rosenwegs ist hierfür nicht erforderlich“, heißt es dazu auch in der Beschlussvorlage für Uetzes Politiker. Über diese Änderung des ursprünglichen B-Plans „An der Ortsgrenze“ haben jetzt erneut die beiden Ortsräte beraten, die endgültige Entscheidung trifft der Rat im Laufe des Jahres.

Von Anette Wulf-Dettmer