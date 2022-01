Dedenhausen

Warme Bonboisjes und frisch aufgebrühten Ossi-Tee: Diese Spezialitäten aus Ostfriesland konnten die Dedenhausener am Silvestermorgen genießen. Monika und Robert Seligmann, die seit vier Jahren in dem Uetzer Dorf leben, hatten sie vorbereitet und reichten sie ihren Gästen aus dem Küchenfenster. 30 Dedenhausener hatten sich angemeldet.

Sie kamen nacheinander – wegen der Corona-Auflagen. „Jeweils zehn durften 45 Minuten in unserem großen Garten bleiben“, berichtet Monika Seligmann. Die Aktion nutzten die Beiden zum Spendensammeln für die Bürgergenossenschaft „Zum Bahnhof 40 – Dedenhäuser Zukunft e.G.“, die das letzte Gasthaus des Dorfs erhalten und betreiben will. Die Gäste ließen sich nicht lange bitten, und spendeten insgesamt 180 Euro. Für die Aktion hat Monika Seligmann Bonboisjes, das ist Spritzgebackenes, aus drei Kilogramm Mehl hergestellt. „Wir haben das zum zweiten Mal gemacht, weil es im vergangenen Jahr so gut angekommen war. „Damals durften immer nur zwei kommen und eine halbe Stunde bleiben.“

Mit der Aktion wollen die Seligmanns, die Mitglieder der Genossenschaft und aktiv in der Zukunftswerkstatt mitarbeiten, der Dorfgemeinschaft etwas zurückgeben. „Denn wir sind in Dedenhausen so toll aufgenommen worden“, berichten beide. Die Auswahl der Köstlichkeiten kommt nicht von ungefähr: Monika und Robert Seligmann haben zuvor auf der Insel Wangerooge gelebt.

Wie es mit der Gaststätte Zum Bahnhof weitergeht, darüber berät der Genossenschaftsvorstand am 6. Januar. Da die Genossenschaft endlich eingetragen ist, kann das Gebäude jetzt gekauft werden. Das Geld dafür ist längst zusammen. Allerdings muss für die Sanierung und den Umbau kräftig investiert werden. Über die Finanzierung dieser Pläne geht es in der Vorstandsversammlung.

Von Anette Wulf-Dettmer