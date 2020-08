Uetze/Burgdorf

Auf der Bundesstraße 188 haben Autos und Lastwagen wieder freie Fahrt zwischen Burgdorf und Uetze. Die Fahrer, die auf der Strecke regelmäßig unterwegs sind, können aufatmen. Denn die offizielle Umleitungsstrecke ab Kreuzkrug an der 214 im Osten und ab Schwüblingser Kreisel im Westen hat ihnen seit dem 27. Juli viel Zeit gekostet. Auch die Regiobusse können jetzt wieder die regulären Haltestellen anfahren.

Alle Sperrbaken und Verkehrsschilder am Kreisel, in Altmerdingsen und in Höhe der Einfahrt Irenensee sind verschwunden. Am späten Montagabend hat laut Maik Theunert von der Gemeinde Uetze die damit beauftragte Firma alles eingesammelt. Vier Wochen hat die Fahrbahnsanierung zwischen der Ortseinfahrt Altmerdingsen und der kleinen Siedlung an der B188 bei Dahrenhorst gedauert. Die Fahrbahn hat eine neue Deck- sowie eine neue Bindeschicht und die Altmerdingser Ortsdurchfahrt zudem neue Gossen bekommen. Die Sanierung der Strecke hat rund 720.000 Euro gekostet.

Anzeige

In den Herbstferien beginnt laut Theunert der zweite Bauabschnitt: Die Fahrbahn zwischen Altmerdingsen und Kreisel wird saniert. Das wird laut Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr aber nur zwei Wochen dauern. Denn die alten Schichten müssen nicht abgetragen werden, weil es keine Gossen gibt. Vielmehr wird die alte Deckschicht nur abgefräst und danach der neue Belag aufgetragen. Die Umleitungsstrecke wird voraussichtlich dieselbe sein.

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie mehr:Viele Fahrer haben die Baustellenabsperrungen ignoriert

Kniffliger wird die Verkehrsführung für den dritten Bauabschnitt, befürchtet Theunert. Die Fahrbahn zwischen Kreisel und der Abfahrt Hülptingsen soll 2021 erneuert werden. Einzelheiten über die Dauer der Arbeiten und wann sie exakt beginnen, sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Von Anette Wulf-Dettmer