Neun Monate war der Dannheimweg im Forst Brand zwischen Hänigsen-Riedel und Papenhorst gesperrt – aus Sicherheitsgründen. Denn mitten im Wald durchsuchten Spezialisten einer Kampfmittelräumfirma den Boden nach Munitionsschrott. Zu Pfingsten wird der Dannheimweg wieder freigegeben, sodass die Radfahrer, die die Verbindung gern nutzen, keinen langen Umweg mehr fahren müssen.

Vier Monate waren ursprünglich für die Räumung angesetzt, doch am Ende zog sich der Einsatz über neun Monate hin. Denn im Boden rund um einen alten Sprengplatz wurden viel mehr Altlasten – unter anderem Munitionsfragmente und unbrauchbar gemachte Granaten – entdeckt als erwartet. Dass in dem Bereich Kampfmittelreste im Boden lagen, war seit Langem bekannt. Die Briten hatten dort nach dem Zweiten Weltkrieg die Lagerbestände der ehemaligen Heeresmunitionsanstalt Muna, die sich in der Obershagener Gemarkung befand, gezielt gesprengt. „Man wusste, da ist etwas, denn man kannte den großen Sprengtrichter“, berichtet Revierförster Benjamin Evers. Im Laufe der Arbeiten habe man dann entdeckt, dass dort noch viele weitere kleine Trichter sind. Am Ende haben Fachleute den Waldboden auf rund 25.000 Quadratmetern untersucht und von mehr als zehn Tonnen Munitionsresten befreit.

Warum dieser Aufwand nach 75 Jahren? „Das Problem sind die Sprengstoffreste, die noch an den Metallteilen anhaften. Sie sollen nicht irgendwann ins Grundwasser gelangen“, erklärt Evers. Außerdem sei nicht auszuschließen gewesen, dass sich an den Munitionsresten Phosphor befindet. „Wenn das jemand in die Hand nimmt, kann es sich auch nach Jahrzehnten noch an der Luft entzünden.“ Nach seiner Aussage hat die Kampfmittelräumfirma Stascheit viele gefährliche Überreste bergen können. Allerdings, so ein Firmenvertreter, sei es den Briten gelungen, mit der Vernichtungssprengung die gesamte Munition unbrauchbar zu machen. „70 Prozent sind komplett verbrannt, 30 Prozent in der Gegend verteilt oder durch die Wucht der Explosion tief in den Boden gedrückt worden.“

„Bis 40 Zentimeter Tiefe ist alles raus“

Die Fläche sei nach dem Krieg natürlich auch untersucht worden, weil sie aufgeforstet werden sollte, berichtet Ralf Kremeike, zuständig für die Liegenschaftsverwaltung der Landesforsten, die Eigentümer des Waldstücks Brand und auch Auftraggeber der Kampfmittelräumung sind. „Doch es war eine oberflächliche Räumung. Jetzt ist bis 40 Zentimeter Tiefe alles raus.“

Sondierungstrupp im Einsatz: Olaf Jähn (links) und Bernd Brendel schauen sich eine Stelle näher an, an der der Metalldetektor in Brendels Hand angeschlagen hat. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Sogenannte Sprengstofftrupps der Firma Stascheit haben den Waldboden Zentimeter für Zentimeter mit einem Metalldetektor abgesucht. Wenn der anschlug, wurde entweder mit der Handschaufel gegraben oder mit dem Bagger. Acht bis zehn Leute seien regelmäßig im Einsatz gewesen. „Der Boden wurde peinlichst genau untersucht“, sagt Landesforsten-Verwalter Kremeike. Gefunden wurden auch hochgiftige und krebserregende TNT-Stickstoffverbindungen. Weil der Boden jedoch nur gering verseucht war, konnte er mit Kompost gemischt und wieder eingebaut werden. „Der Kompost baut mit der Zeit die Stickstoffverbindungen ab“, erklärt Kremeike.

Alter Sprengtrichter wird zum Biotop für Molche

Besonders tief wurde im ursprünglich circa 1,50 Meter tiefen Sprengtrichter gebuddelt. Jetzt hat er eine Tiefe von 2,50 Metern – und ist bereits zum Teil mit Wasser gefüllt. „Das ist ein Glück, weil dadurch ein neues Biotop für die Kammmolche entstanden ist “, sagt Hans-Martin Roese, Leiter des Forstamts Fuhrberg. Diese seltene Amphibienart ist im Brand, der zum Teil unter Naturschutz steht, anzutreffen. In den vergangenen Jahren seien die anderen Teiche in der Nähe trockengefallen, denn sie seien alle flacher, erklärt Roese.

Der alte Sprengtrichter mitten im Naturschutzgebiet Brand ist jetzt tiefer und größer. Er soll zur Heimat der seltenen Kammmolche werden. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Das Ufer des neuen Biotops ist so hergerichtet, dass es flach genug ist, damit die Molche problemlos das Wasser erreichen und auch wieder herauskommen. Ansonsten werde nichts weiter angelegt, denn die Natur entwickele sich von selbst. Für die Räumaktion sind nur am Hauptsprengtrichter Bäume gefällt worden, damit Bagger und Radlader eingesetzt werden konnten. Auf der übrigen Fläche wurden nur Büsche und Sträucher entfernt.

Von Anette Wulf-Dettmer