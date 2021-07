Hänigsen

Beim TSV Friesen Hänigsen können Kinder ab sechs Jahren, Jugendliche und Erwachsene für das Sportabzeichen trainieren. Jeden Mittwoch ab 17 Uhr sind Ehrenamtliche des Sportvereins im Stadion an der Windmühlenstraße 40 in Uetze-Hänigsen, um die Hobbysportler anzuleiten und die Leistungen zu messen. Das Sportabzeichen wird in den Kategorien Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination abgelegt. Pro Kategorie kann eine Disziplin ausgewählt werden, zum Beispiel Radfahren, Kugelstoßen, Laufen und Weitsprung.

Die Teilnehmer müssen nicht Mitglied des TSV sein. Anmelden können sich Interessierte unter Telefon (0160) 8063740.

Von Leona Passgang