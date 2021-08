Uetze

Schaffe ich mit 65 Jahren die Bedingungen für das Sportabzeichen? Das will ich wissen. Deshalb mache ich erstmals beim Sportabzeichentraining des VfL Uetze auf dem Sportplatz Hoopt mit. Zumindest die Vorgaben für das bronzene Abzeichen meine ich, erfüllen zu können, auch wenn ich seit Jahrzehnten keine Leichtathletik mehr gemacht habe. Zu Hause habe ich mir im Internet die Tabellen mit den Anforderungen in den vier Disziplingruppen Kraft, Ausdauer, Koordination und Schnelligkeit angeschaut. „Aus jeder der vier Gruppen kann man eine Disziplin frei wählen. Ganz nach den eigenen, individuellen Neigungen und Stärken“, steht unter der Tabelle.

Am Anfang des Trainings steht Kugelstoßen auf dem Programm. Übungsleiter Herbert Meyer liest mir die Bedingung für Gold vor: „Sieben Meter fünfzig“. „Bronze reicht mir“, antworte ich und schaffe im ersten Versuch mit einer Fünf-Kilogramm-Kugel gerade einmal 5,08 Meter. „Von der Ausführung war das nicht schlecht“, spricht mir Meyer Mut zu. Beim zweiten Versuch trete ich über. Also ungültig. Auch wenn mir Meyer noch Tipps gibt, wie ich meine Stoßtechnik verbessern könnte, komme ich nicht über 5,40 Meter hinaus. Für Bronze sind 5,75 Meter erforderlich.

Den Medizinball muss man mit beiden Händen werfen

Daher schlägt mir Übungsleiterin Birgit Pohl vor, Medizinballweitwurf (ebenfalls aus der Disziplingruppe Kraft) auszuprobieren. „Das geht leichter als Kugelstoßen“, sagt sie. Mit beiden Händen müsse ich den zwei Kilogramm schweren Ball werfen. Wie ich in jungen Jahren beim Fußball einen Einwurf gemacht habe, werfe ich den Medizinball über den Kopf. Er landet bei 6,50 Metern. Für Bronze reichen in meiner Altersgruppe 5,25 Meter.

Weiter käme ich, wenn ich seitlich werfen und mich dabei etwas drehen würde, sagt Meyer. Ich beherzige seinen Rat und steigere mich auf 8,60 Meter. Im letzten Versuch fliegt der Ball sogar 10,53 Meter weit. Ich übertreffe sogar die für Gold verlangte Weite von 9,25 Metern. „Die Kraftnummer hast du erfüllt“, stellt Meyer fest.

Übungsleiter Herbert Meyer misst den weitesten Wurf mit dem Medizinball. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

22 Sprünge reichen für Silber

„Jetzt machen wir Seilspringen als Koordinationsgeschichte“, sagt Meyer. „Grundsprung vorwärts ohne Zwischensprung“, nennt Pohl die Ausführungsbedingungen für meine Altersgruppe. Nach gerade einmal drei Sprüngen im ersten Anlauf verbessere ich mich anschließend auf zehn Sprünge. Das reicht schon für Bronze. Meyer empfiehlt mir, ein paar Minuten zu verschnaufen und es dann noch einmal zu probieren. Nun klappt es sogar noch besser. Erst nach 22 Sprüngen bleibt das Seil an den Füßen hängen. Damit habe ich die Bedingungen für Silber geschafft.

„Willst Du noch was machen?“, fragt mich Meyer nach fast einer Stunde. Nach einigen Sekunden antworte ich: „3000 Meter.“ Ich hatte mit der Antwort wegen der Befürchtung gezögert, dass mich der Drei-Kilometer-Lauf konditionell überfordern könnte. Während des Laufens kommt mir Alan Sillitoes bekannte Erzählung „The Loneliness of the Long Distance Runner“ in den Sinn. Obwohl mir Meyer jedes Mal, wenn ich an ihm vorbeilaufe, ein aufmunterndes „Super!“ zuruft, spüre ich die Einsamkeit des Langstreckenläufers. Ich drehe nämlich meine Runden allein. Nach drei Kilometern stoppt Meyer meine Zeit: neun Minuten und neun Sekunden. Damit habe ich im Ausdauerbereich die Bedingungen für Gold knapp verfehlt.

Jetzt fehlt mir nur noch eine Schnelligkeitsdisziplin. Meyer rät mir zur 25-Meter-Schwimmstrecke: Diese Disziplin könne mir der Schwimmmeister im Freibad abnehmen.

Das Sportabzeichentraining des VfL Uetze beginnt mittwochs um 18 Uhr und dauert bis zu anderthalb Stunden. Eine Vereinsmitgliedschaft ist für die Teilnahme nicht erforderlich.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller