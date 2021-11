Uetze

Einmal mehr hatte es jetzt der Ratsausschuss für Schule, Sport und Kultur mit dem Antrag des Sportrings zu tun, die 2019 erfolgte Änderung der kommunalen Sportförderrichtlinie wieder aufzuheben. Diese besagt, dass Fußballvereine mindestens vier Mannschaften haben müssen, um sogenannte fußballspezifische Förderungen, etwa für Platzpflege und eine Herrenmannschaft, erhalten zu können. Aktuell davon betroffen ist der MTV Dedenhausen, einen weiteren Uetzer Verein könne dieses Schicksal laut Sportring-Vorsitzendem Herwig Bauschmann demnächst ereilen.

„Die Vier-Mannschaften-Regelung gibt es sonst nirgendwo in Deutschland, auch nicht beim DFB “, sagte der Sportring-Vorsitzende Herwig Bauschmann: „Nur in Uetze.“ In früheren Gesprächen hatte er diese Richtlinie als „Lex anti Dedenhausen“ (Gesetz gegen Dedenhausen) bezeichnet. Er betonte, dass die Sportanlage des MTV Dedenhausen über den Fußball hinaus ein Ort für andere sportliche Events sei und – und das sei mindestens ebenso wichtig – einen wesentlichen Beitrag zu Dorfgemeinschaft leiste. Denn dort gebe es regelmäßig Veranstaltungen der Dorfgemeinschaftsjugend, Turniere von Hundesportvereinen, das Zeltlager der Schulabgänger und das Osterfeuer. Zudem werde der Grillplatz etwa von Wandergruppen ebenfalls gut genutzt.

MTV Dedenhausen soll Konzept erstellen

Es handle sich hierbei – also bei der sportlichen Nutzung des Platzes durch Fußballmannschaften und bei anderen Veranstaltungen auf der Anlage – definitiv um zwei verschiedene Dinge, sagte der Ausschussvorsitzende Norbert Vanin (SPD): „Wenn das alles auf dem hochhergerichteten Fußballrasen stattfinden würde, bräuchte der dreimal wöchentlich Pflege.“ Rudolf Schubert (SPD) betonte, es handle sich bei der geltenden Regelung keineswegs um die von Bauschmann benannte „Lex anti Dedenhausen“, sondern vielmehr um den Versuch, vorhandene Mittel sinnvoll und bestmöglich an die Uetzer Vereine zu verteilen. Dabei wolle man auch den MTV Dedenhausen keineswegs ausschließen.

Um die Gespräche, die es mit dem MTV in letzter Zeit gegeben habe, produktiv weiterführen zu können, möge der Verein doch ein Konzept erarbeiten, das er der Politik vorlegen könne, stellte Kim Grundstedt (CDU) einen von CDU und SPD unterstützten Antrag. Darin könne beispielsweise aufgeführt sein, wie die Sportanlagen vom Verein übernommen und in Eigenregie weitergeführt werden soll. „Wir wünschen uns nur, einfach einmal ein klares Konzept zu Gesicht bekommen“, sagte Grundstedt. Zudem, so lautete der zweiten Teil des von ihm vorgebrachten Antrags, sollten die Richtlinien für die Kommunale Sportförderung noch einmal überarbeitet werden, um alle Uetzer Vereine bestmöglich zu unterstützen. Dem stimmten die Ausschuss-Mitglieder mit zwei Enthaltungen zu.

Von Sandra Köhler