Dollbergen

Der TSV Dollbergen fiebert der Wiedereröffnung der Sporthalle in dem Uetzer Ortsteil entgegen. „Es ist eine unendliche Geschichte“, sagt TSV-Vorsitzender Jürgen Buchholz. Nach den Herbstferien 2019 sollten die Arbeiten in dem Gebäude aus den Siebzigerjahren abgeschlossen sein. Jetzt, zehn Monate später, soll die Halle endlich wieder für den Trainingsbetrieb und den Schulsport freigegeben werden.

„Wenn sie nutzbar ist, werden wir dort auch wieder trainieren“, sagt Buchholz. „Dann wird sich die Mitgliederzahl hoffentlich wieder verbessern.“ 20 Mitglieder hätten den TSV verlassen, weil die Turnhalle mehr als ein Jahr lang nicht nutzbar war. Aktuell zählt der TSV laut dem Vorsitzenden 760 Mitglieder.

Anzeige

Ende 2018 hatte der TSV noch 90 Mitglieder mehr. Die Fluktuation sei heute höher als noch vor Jahrzehnten. „Es fehlt die Generationenverbundenheit. Wenn ich das Angebot nicht mehr brauche, dann trete ich aus“, nennt Buchholz als Grund für diese Entwicklung.

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie auch: Sporthalle gesperrt: TSV muss in Nachbarorte ausweichen

Baumängel: Wände waren nicht standfest

Frank Hacke, Leiter des Eigenbetriebs Gebäudeservice und Bauhof der Gemeinde, erklärt, warum die Sanierung der Sporthalle so aufwendig war und deshalb den Zeitplan komplett gesprengt hat: Geplant gewesen sei nur eine Sanierung der Sanitärbereiche. Dabei sind jedoch erhebliche Baumängel am Flachdach entdeckt worden. „Das wurde damals abenteuerlich gebaut“, sagt Hacke. Undicht war es allerdings nicht. „Wenn es irgendwo durchgeregnet hätte, wäre der Mangel wohl eher entdeckt worden.“

Weitere Probleme offenbarten sich den Bauarbeitern im Sanitärtrakt. Die Abwasserentsorgungsleitungen waren marode, gravierender war jedoch, dass „die Innenwände im Sanitärtrakt nicht verankert und damit im Prinzip nicht standfest gewesen“ waren, erklärt Hacke. „Die Wände sind inzwischen neu erstellt worden. Dafür haben wir einen Statiker benötigt.“ Wie viel die Rundumsanierung der Sporthalle gekostet hat, kann der Eigenbetriebsleiter zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.

Nach der Einschulung tagt der TSV in der Halle

Am Sonnabend, 29. August, ab 10.30 Uhr wird in der Sporthalle die Einschulung der neuen Abc-Schützen der Grundschule stattfinden. Am selben Tag um 18 Uhr kommen dann die TSV-Mitglieder zu ihrer Jahresversammlung zusammen, die im Frühjahr wegen des Corona-Lockdowns ausgefallen war. „Das hat den Vorteil, dass die Stühle schon alle im richtigen Abstand stehen und die Halle auch sonst den hygienischen Vorgaben entsprechend ausgestattet ist.“

Von Anette Wulf-Dettmer