Uetze

Die Mitglieder des Schützenvereins (SV) Uetze von 1903 können trotz des Corona-Lockdowns trainieren. „Denn Einzeltraining im Individualsport ist zulässig“, sagt der Vorsitzende Donald Albrecht. „Gerade beim Sportschießen lassen sich die Abstände und Hygieneregeln ja sehr gut einhalten. Insofern verstehe ich nicht, warum offenbar viele Schützenvereine derzeit nichts anbieten,“ stellt er fest.

Trainer verbringen zurzeit viele Stunden im Schießstand

Der SV hat für das Training im Corona-Modus zwischen den einzelnen Schießständen elf mobile Plexiglas-Scheiben aufgestellt, gespendet von seinem Förderverein. Sechs bis sieben Schützen nutzen laut Albrecht zurzeit den Luftdruckstand, darunter die Luftpistolenschützinnen und -schützen, die in der 1. Bundesliga und im Landeskader schießen. Die Corona-Verordnung sieht vor, dass nur maximal zwei Personen gleichzeitig im Schießstand sein dürfen. Da beim Schießen ab zwei Personen aber immer eine Aufsicht erforderlich sei, könne aktuell nur jeweils eine Person trainieren, erläutert Albrecht. „Wir Trainer leisten zurzeit viele Stunden Aufsicht – immer mit Abstand und Maske.“

Das Angebot wird von den Mitgliedern begrüßt. Es sei gut, dass man die Möglichkeit habe, einmal in der Woche zu schießen, hat beispielsweise Wilfried Wiedenroth erklärt. In der Folge haben die Uetzer Schützen auch ihre Vereinsmeisterschaften in den Einzelwertungen abgeschlossen. „Als einer der wenigen Vereine im Kreisschützenverband“, berichtet Albrecht. Damit hätten alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen Durchmeldeergebnisse für die abgesagten Kreismeisterschaften.

Daniel Kiesewetter kommt regelmäßig auf den Feuerwaffenstand, um seine Technik mit dem Unterhebelrepetierer zu verbessern. Quelle: privat

Sportschützen hoffen auf Fernwettkampf

Auch 2021 wird es keine Kreismeisterschaften geben, das hat der Verband vor einigen Tagen entschieden. Die Uetzer hoffen derweil auf die neue Saison in der 1. Bundesliga, in die sie nachgerückt sind, nachdem andere Mannschaften ihre Meldungen zurückgezogen haben. Saisonstart ist im Herbst – unter der Voraussetzung, dass die Corona-Pandemie abgeklungen ist. Doch so weit wollen Albrecht und seine Mitstreiter noch nicht planen. Sie verfolgen gemeinsam mit anderen Schießsportvereinen in den nördlichen Bundesländer zunächst ein anderes Ziel: Sie wollen einen Fernwettkampf austragen.

„Das geht aber nur, wenn sich mindestens acht Personen gleichzeitig auf dem Schießstand aufhalten dürfen“, erklärt Albrecht, fünf Sportler und drei Personen für das Wettkampfprozedere. Die Vereinsmannschaften würden auf ihren eigenen Anlagen schießen und sich per Zoom zusammenschalten. „Damit man mal wieder zum Schießen unter Wettkampfbedingungen kommt“, erklärt Albrecht.

Von Anette Wulf-Dettmer