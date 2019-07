Dedenhausen

Gemeinsame Aktion von sechs Dörfern: Am 31. August wollen die Bürger aus Dedenhausen, Eltze, Wehnsen, Plockhorst, Eickenrode und Ohof auf die Missstände beim Öfffentlichen Personennahverkehr hinweisen. Sie planen eine Sternfahrt, die an den Bahnhöfen in Dedenhausen und Ohof-Meinersen startet, Ziel ist Wehnsen. Es ist die dritte Demonstration, mit der dafür geworben wird, die Öffi-Tarife anzugleichen, grenzübergreifende Radwege anzulegen und Busverbindungen einzurichten.

Die Menschen in den sechs Ortschaften haben eines gemeinsam: Sie wohnen an der Regions- beziehungsweise Landkreisgrenze. Und diese politischen Strukturen spiegeln sich in der Infrastruktur des öffentlichen Nahverkehrs wider. Denn grenzüberschreitende Radwege an viel befahrenen Straße fehlen ebenso wie Busverbindungen von der Region Hannover in die Nachbarkreise. Bei den bisherigen beiden Aktionen im September 2017 und im Oktober 2018 hatten sowohl die kommunalen als auch die Landespolitiker viel Verständnis für das Anliegen der Grenzbewohner gezeigt.

Akteure brauchen eine langen Atem

„Prinzipiell ist ja niemand gegen unsere Wünsche, aber wie fast immer geht es ums Geld“, sagt Dedenhausens Ortsbürgermeister Achim Hutschenreuter. „Die Vorhaben umzusetzen geht nicht schnell, weil viele Stellen kontaktiert werden müssen. Das macht die WEP AG vorbildlich.“ Dort engagieren sich Bürger aus Wehnsen, Eickenrode und Plockhorst für ihre Heimatorte, die im Landkreis Peine liegen. In der vergangenen Woche ist auch Hutschenreuter nach Wehnsen zum Vorbereitungstreffen für die Sternfahrt gefahren, welche die WEP AG, die Zukunftswerkstatt Dedenhausen und die Gemeinde Meinersen gemeinsam organisieren.

So soll die Sternfahrt ablaufen

2017 gab es die Kundgebung am Dedenhäuser Bahnhof, diesmal ist das Ziel der Sternfahrt beziehungsweise des Sternmarsches Wehnsen. „Viele Pendler fahren auf ihrem Weg zu den Bahnhöfen durch Wehnsen, deshalb treffen wir uns dort“, sagt Silke Freund, Sprecherin der WEP-AG. Am Bahnhof Meinersen-Ohof setzen sich die Radfahrer und Fußgänger um 10 Uhr, am Bahnhof in Dedenhausen um 10.30 Uhr in Bewegung. Treffpunkt ist dann um 11 Uhr am Landjugendheim Wehnsen. Dort ist für Verpflegung gesorgt. „Natürlich ist auch eine Fahrt beziehungsweise ein Marsch mit eigener Gruppe von anderen Orten sehr gern gesehen“, betont Freund.

Kritik: Tarifstruktur fördert Pendelei

Die Kritik der Bürger: Die Tarifstruktur fördert einen eigentlich unnötigen Pendlerverkehr zu den Bahnhöfen des jeweils günstigeren Tarifs. Das führt zu dem Ergebnis, dass an beiden Zugstationen Parkplatznot herrscht. Die WEP AG hat ausgerechnet, dass Pendler für die Strecke Dedenhausen-Hannover rund 60 Euro weniger im Monat zahlen, als wenn sie bereits in Meinersen-Ohof im Landkreis Gifhorn in den Zug steigen. Von dort aus wiederum sind die Tickets nach Wolfsburg für erheblich weniger Geld zu haben.

Der Grund: Dedenhausen liegt im Großraum Hannover, Meinersen-Ohof im Landkreis Gifhorn und Wehnsen im Landkreis Peine. Nach Ansicht der WEP-AG ist die Lösung ganz einfach. „Wir fordern einheitliche Tarife für die Fahrt mit dem Enno – egal, ob von Dedenhausen oder Meinersen-Ohof“, macht Freund deutlich.

Die Folge: Dedenhäuser, die in Wolfsburg arbeiten, fahren mit Auto die acht Kilometer nach Ohof und die Pendler aus dem Bereich Ohof, die in Hannover arbeiten, fahren dieselbe Strecke nach Dedenhausen. Denn einen Busverkehr über die Kreisgrenzen hinweg gibt es nicht.

An den Straßen zu den Bahnhöfen fehlen Radwege

Für Dedenhausens Ortsbürgermeister ist der Bau von Radwegen ebenso wichtig wie eine einheitliche Tarifstruktur. Gefordert werden Radwege an der Straße zwischen Wehnsen und Dedenhausen. „Auf der engen Fahrbahn gibt es sehr viel Verkehr, sodass es für Radfahrer gefährlich ist, dort zu fahren.“ Auf der Strecke Plockhorst– Ohof gibt es ebenfalls keinen Radweg. Dabei sei die Straße für Radfahrer ebenfalls sehr gefährlich. „Denn auf ihr wird extrem schnell gefahren“, berichtet er von seinen eigenen Erfahrungen.

