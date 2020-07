Uetze

Der Bund der Steuerzahler hat ein kritisches Auge auf die Gemeinde Uetze geworfen. Dass die bekanntermaßen finanziell klamme Kommune jetzt 50.000 Euro ausgeben will, um die gerade erst für den gleichen Betrag sanierte Kreuzung Osterstraße/Mühlenstraße noch einmal umzubauen, stößt dem Lobbyverein sauer auf. Dessen Haushaltsreferent Jan Vermöhlen nennt den Vorgang „viel mehr als nur unglücklich“.

Der Bund der Steuerzahler erinnert daran, dass die Beratungen zum Ausbau der Osterstraße im historischen Ortskern bereits im Frühjahr 2015 begannen. Schon damals hätten Rat und Bauverwaltung gewusst, dass die Osterstraße als sogenannte Hauptsammelstraße mit stark innerörtlichem Verkehr einzustufen und ihr Ausbau somit förderfähig sei. Ebenso sei klar gewesen, dass die Straße für den Schwerlastverkehr geöffnet werden und entsprechend hergerichtet werden soll. Das alles belege eine Beschlussvorlage des Rates aus diesem Jahr.

Anzeige

Diese Erkenntnisse hätte die Gemeinde deshalb beim später erfolgten Ausbau der Mühlenstraße zwingend berücksichtigen müssen. „Bei einer vorausschauenden Verkehrsplanung hätten die Kosten für den erneuten Kreuzungsausbau in Höhe von mindestens 50.000 Euro also durchaus vermieden werden können“, kritisiert Vermöhlen.

Weitere HAZ+ Artikel

Gemeinde denkt über Anliegerbeteiligung nach

Der Bund der Steuerzahler, der sich außer Steuersenkungen auch eine sparsame Verwendung von Steuermitteln auf die Fahne geschrieben hat, legt der Gemeine Uetze darüber hinaus nahe, ihre Straßenausbaubeitragssatzung zu ändern – entweder um den Kostenanteil von Anliegern an auszubauenden Straßen generell zu senken oder um Zuschüsse zu Straßenbauprojekten zur Senkung der Anliegeranteile einzusetzen. Die Gemeinde könnte auf diesem Weg auch Besitzern von Eckgrundstücken, die bislang häufig mehrfach belastet worden seien, Vergünstigungen einräumen.

Tatsächlich diskutieren die Ratsgremien bereits über eine neue Straßenausbaubeitragssatzung, nachdem sich die Gemeinde von einem Fachanwalt hatte rechtlich beraten lassen. Der Rat will über die Neufassung der Satzung am Donnerstag, 9. Juli, in der Agora des Schulzentrums entscheiden. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr.

Von Joachim Dege