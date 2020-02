Altmerdingsen

Die Straße Führenmoor in der Uetzer Ortschaft Altmerdingsen bleibt voraussichtlich bis in den Mai hinein gesperrt. Der Grund: Der Wasserverband Peine erneuert das an der Straße gelegene Schmutzwasserpumpwerk Krausenburg. „Aus Sicherheitsgründen muss die Straße Führenmoor während der Bauphase gesperrt werden, damit die Fachfirmen einen genügend großen Radius für die Arbeiten und die Anlieferung der Bauteile haben“, sagt Sandra Ramdohr, Sprecherin des Wasserverbands.

Pumpstation soll modernisiert werden

Der Verband modernisiert die Maschinen- und Steuerungstechnik der Pumpstation, die das Abwasser aus Altmerdingsen und Krätze durch eine Druckrohrleitung ins Kanalnetz der Ortschaft Uetze transportiert, für 170.000 Euro. Es werden zwei neue Pumpen eingebaut. Eine neue elektrotechnische Ausrüstung soll eine effizientere Steuerung des Pumpwerks ermöglichen und so die Energiebilanz verbessern.

Der Wasserverband plant, in Altmerdingsen auch die Pumpstationen Schilfbruch I und II an der Schilfbruchstraße zu erneuern. Er bereitet derzeit die Ausschreibung vor. Die Bauarbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen.

