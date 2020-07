Uetze

Schlechte Nachricht für Grundstückseigentümer in Uetze: Die alte Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) ist im Prinzip auch die neue. Bis auf zwei Änderungen, von denen Anlieger an Durchgangsstraßen und innerörtlichen Hauptverkehrsstraßen sowie Eigentümer von Eckgrundstücken profitieren, ändert sich nichts an der bisherigen Abrechnungspraxis. Dem Beschluss des Gemeinderats ging in der jüngsten Sitzung eine kontroverse Debatte voraus. Letztlich stimmten 17 Ratsmitglieder für die neue Satzung und zehn – in erster Linie die SPD – dagegen.

Anlieger profitieren von staatlichen Zuschüssen

Damit müssen die Grundstückseigentümer an Anliegerstraßen weiterhin durchschnittlich 75 Prozent der Ausbaukosten bezahlen. An stark befahrenen innerörtlichen Straßen liegt der Anliegeranteil bei 50 und an Durchgangsstraßen bei 40 Prozent. Neu ist: Bekommt die Gemeinde für den Ausbau oder die Erneuerung einer Straße Zuschüsse, werden auch die Anlieger entsprechend finanziell entlastet. Zuschüsse gibt es aber nur für innerörtliche Straßen mit starkem Verkehrsaufkommen und Strecken mit Durchgangsverkehr.

Künftig wird der gesamte Zuschuss von den förderfähigen Ausbaukosten abgezogen. Der Restbetrag wird entsprechend des Prozentsatzes auf die Anlieger verteilt. Diese neue Regelung führt dazu, dass sich die Kosten für die Grundstückseigentümer mehr als halbieren können.

Zuschuss halbiert Anliegerkosten

Ein Beispiel: Eine innerörtliche Straßen mit starkem Verkehr und einem Anliegeranteil von 50 Prozent wird für 1,1 Millionen Euro inklusive nicht zuschussfähige, aber beitragspflichtige Nebenkosten ausgebaut. Laut Gesetz gibt es 60 Prozent Förderung, in diesem Fall 600.000 Euro. Die verbleibenden 500.000 Euro teilen sich Gemeinde und Anlieger. Bei einer Gesamtgrundstücksfläche der Anlieger von 50.000 Quadratmeter zahlen diese 5 Euro pro Quadratmeter, insgesamt also 850.000 Euro. Die Gemeinde ist mit 250.000 Euro dabei.

Bislang müssen die Anlieger bei gleichen Ausbaukosten 11 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche und die Gemeinde 280.000 Euro bezahlen. Der Grund: Der Förderzuschuss wurde bisher nur auf den Gemeindeanteil, in diesem Beispiel 450.000 Euro, angerechnet.

Zudem werden die Eigentümer von Eckgrundstücken, auf denen hauptsächlich Wohngebäude stehen, entlastet. Für die Berechnung ihres Beitrags werden nur 75 Prozent der Grundstücksfläche berücksichtigt. Die restlichen 25 Prozent werden aus der Gemeindekasse bezahlt.

Die Debatte im Rat

Das sagte die CDU: Die finanzielle Situation der Gemeinde sei ausschlaggebend dafür, dass die CDU keine komplett neue Satzung wolle, sondern nur kleine Änderungen, erklärte der Fraktionsvorsitzende und Mehrheitsgruppenführer Dirk Rentz. Den Straßenausbau über die Grundsteuer zu finanzieren, davon rate die Kommunalaufsicht der Region ab. Denn von den Grundsteuereinnahmen gehe automatisch die Hälfte an die Region Hannover. „Uns würde das Geld damit nicht zur Verfügung stehen.“

Die Beibehaltung der Einmalzahlung verteidigte Rentz. „Jeder Eigentümer muss sich bewusst sein, dass nicht nur nach 30 Jahren das Dach erneuert werden muss, sondern auch die Straße vor seinem Haus. Das heißt, er muss entsprechende Rücklagen bilden.“ Zudem gebe es die Möglichkeiten der Stundung und der Verrentung.

Das sagt die SPD: „Das ist nicht viel neue Satzung“, zeigte sich Fraktionschef Ernstfried Langer enttäuscht. Seine Partei habe den Antrag gestellt, dass für die Berechnung der Anliegerbeiträge nur 90 Prozent der Gesamtkosten herangezogen werden. Damit würden auch die Grundstückseigentümer von Anliegerstraßen entlastet. „Die 10 Prozent Differenz zahlt die Allgemeinheit von vornherein.“ Bei den Eckgrundstücken wollte die SPD einen höheren Freibetrag für die Eigentümer. Nur 66 Prozent der Grundstücksfläche sollten in die Kostenberechnung einfließen.

Das sagen die Freien: „Die Eckgrundstücksregelung muss komplett aus der Satzung gestrichen werden, dafür hat die Gemeinde kein Geld“, forderte Ulf-Hendrik Schrader. Bei der Osterstraße, die demnächst ausgebaut wird, führe die Regelung zu einer Entlastung von insgesamt 14.000 Euro, das seien weniger als 2000 Euro pro Eigentümer. Die Gemeinde müsse jedoch an anderer Stelle die 14.000 Euro einsparen. Er hoffe, nicht bei den Vereinen.

Von Anette Wulf-Dettmer