Hänigsen/Wathlingen

Einsatzkräfte der Feuerwehr haben am Sonnabendabend zwischen den Orten Wathlingen und Hänigsen ein brennendes Stoppelfeld gelöscht. Die Ackerfläche an der Wathlinger Straße hatte laut Einsatzleitung gegen 18.30 Uhr auf einer Fläche von rund 2500 Quadratmetern in Flammen gestanden. Ursache war laut Feuerwehr eine in Brand geratene landwirtschaftliche Strohpresse. Das Gerät war aus bislang ungeklärter Ursache in Flammen aufgegangen und hatte anschließend auch das umliegende Stoppelfeld entzündet. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Strohpresse wurde jedoch laut Feuerwehr bei dem Brand völlig zerstört. Landwirte hatten den Einsatzkräften der Feuerwehr geholfen, das brennende Feld mit Grubbern umzupflügen. Experten der Polizei haben Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen ein brennendes Stoppelfeld bei Hänigsen. Quelle: Antje Bismark

Auch zwischen Wehmingen und Müllingen fing am Sonnabendnachmittag ein rund 3000 Quadratmeter großes Stoppelfeld Feuer. Erst am Freitag waren wegen der anhaltenden Hitze und Trockenheit in der gesamten Region Hannover in verschiedenen Umlandkommunen serienweise Felder, Ackerflächen und Waldstücke in Brand geraten.

Von Ingo Rodriguez