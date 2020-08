Uetze/Hänigsen

Das Sturmtief Kirsten, das am Mittwoch über die Gemeinde Uetze hinweggebraust ist, hat den Feuerwehrleuten viel Arbeit beschert. Um 16.43 Uhr ging der erste Anruf ein. An der Maschstraße in Hänigsen drohte eine 20 Meter hohe Eiche umzustürzen. Eine Sturmböe hatte den Baum von der Krone bis fast zu den Wurzeln gespalten.

Die Freiwillige Feuerwehr Burgdorf wurde mit ihrer Drehleiter angefordert, um in die Krone der Eiche zu gelangen. Von dort aus trugen die Feuerwehrleute den gespaltenen Baum Stück für Stück ab. „Das war sehr aufwendig“, berichtete Uwe Richter, Pressesprecher der Feuerwehr Uetze, am Donnerstag. Erst um 20.20 Uhr sei dieser Einsatz beendet gewesen.

Ebenso lange hatte die Feuerwehrleute auf der Straße Burgdorfer Berg in Hänigsen zu tun. Dort war gegen 16.45 Uhr ein zehn Meter langer Ast einer Eiche abgebrochen und hatte sich in etwa fünf Metern Höhe in der Krone verfangen. Um die Gefahr zu beseitigen, musste auch hier die Drehleiter aus Burgdorf eingesetzt werden. Wie Richter angab, war die Hänigser Feuerwehr mit 14 Leuten und drei Fahrzeugen im Einsatz, die Burgdorfer hatten drei Fahrzeuge und fünf Einsatzkräfte zur Unterstützung geschickt.

Spreewaldseen: Ast durchschlägt Hausdach

Hohen Schaden hat der Sturm im Spreewaldseen-Gebiet angerichtet. Dort durchschlug ein Ast das Dach eines Hauses. Weil keine akute Gefahr bestand, dass Menschen verletzt werden oder der Schaden am Dach sich vergrößern könnte, ist die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen zu dem Grundstück gefahren war, wieder abgerückt und hat das Feld einer Fachfirma überlassen. Die hat der Eigentümer umgehend mit der Beseitigung des Astes beauftragt.

Darüber hinaus gab es laut Richter noch zwei weitere Einsätze in Uetze und Altmerdingsen, dort waren größere Äste auf Straßen gefallen. Diese wurden von den Feuerwehrleuten zur Seite geräumt.

Von Anette Wulf-Dettmer