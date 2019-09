Dollbergen/Uetze

Schwere Verletzungen am Bein hat am Dienstag gegen 15 Uhr ein 17 Jahre alter Jugendlicher aus Dollbergen erlitten: Er war nach Aussage eines Polizeisprechers mit einem Leichtkraftrad auf der Landesstraße 387 von Uetze nach Dollbergen unterwegs, als ein herabfallender Ast die Maschine traf. Offenbar hatte eine Sturmböe den Ast aus einer Baumkrone gebrochen, wie der Sprecher sagte. Der Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über das Fahrzeug, stürzte und verletzte sich schwer. Zunächst übernahm die Besatzung eines Rettungswagens die Erstversorgung, dann kam der Jugendliche zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Bei dem Sturz wurde die rechte Seite des Krads beschädigt, wie der Polizeisprecher mitteilte. Er konnte noch keine Angaben zur Schadenshöhe machen, das Fahrzeug wurde abtransportiert.

Unklar ist bislang, ob der Unfall hätte verhindert werden können. Nach Aussage von Gemeindesprecher Andreas Fitz befindet sich der Unfallort außerhalb der Gemeindegrenze, damit zeichnet die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr zuständig. Ein Mitarbeiter sagte auf Anfrage dieser Zeitung, dass die Behörde regelmäßig die Bäume entlang der Straßen überwache. Diese Aufgabe liege bei der Straßenmeisterei Burgdorf. Dort hieß es, dass erst ab 1. Oktober wieder der Rückschnitt beginne – dann bis 28. Februar. Bis dahin würden die Straßenbäume wegen möglicher Schäden kontrolliert. Zu dem Unfall und der Frage nach der Verkehrssicherungspflicht könne derzeit noch niemand eine Aussage treffen.

Weitere Meldungen von der Polizei und Feuerwehr aus der Gemeinde Uetze lesen Sie im Polizeiticker.

Von Antje Bismark