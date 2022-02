Dollbergen

Die blaue Plane flattert im Wind und ist von den Dachdecker in luftiger Höhe kaum zu bändigen. Die fünf Handwerker einer Peiner Firma sind am Freitagmittag dabei, den Fachwerkgiebel eines landwirtschaftlichen Gebäudes an der Alten Dorfstraße in Dollbergen zu sichern. Der nach Westen ausgerichtet große Giebel wurde am frühen Donnerstagnachmittag während des Sturms „Ylenia“ zerstört. „Vermutlich war es eine sehr starke Böe“, sagt Uwe Richter, Pressesprecher der Feuerwehr Uetze. Einen Baum gibt es nicht in der Nähe des Gebäudes.

Ein großes Loch klafft im Giebel, als die Feuerwehr am Donnerstag eintraf. Quelle: Feuerwehr Uetze

Durch die Kraft des Sturms, am Langenhagener Flughafen wurden Böen mit bis zu 105 Stundenkilometern gemessen, sind die Ziegelsteine herabgestürzt – nicht einzeln, sondern im Verbund. Sie fielen bis vor eine Hintertür des Nachbarhauses. Die Ortsfeuerwehr Dollbergen wurde alarmiert, konnte aber vor Ort wenig ausrichten. „Wir haben das THW informiert“, berichtet Richter. Gemeinsam mit den Bauexperten des Technischen Hilfswerks wurde der Schaden angeschaut. Es ging laut Richter um die Frage, muss der Giebel, in dem ein etwa 15 Quadratmeter großes Loch klaffte, abgerissen werden oder nicht. Das Ergebnis: Er ist nicht einsturzgefährdet und kann stehen bleiben.

Freitagmorgen sind dann auch gleich die Dachdecker zur Stelle, um das Loch zu schließen. Nachdem der Eigentümer den Großteil der Ziegel des abgestürzten Giebels und vor der Wand gelagerte Silageballen weggeräumt hatte, konnten die Handwerker ihren Hubsteiger aufstellen. Zwei Männer ließen sich im Korb an die Giebelspitze hieven, um von dort eine riesige Plane mit Kanthölzern an den verbliebenen Balken zu befestigen – assistiert von Kollegen auf Leitern.

Hält die Plane dem Orkan Zeynep stand?

Eile war geboten, denn das Gebäude soll nicht noch größeren Schaden nehmen, wenn der nächste Orkan wie angekündigt mit 140 Stundenkilometern über den Ort hinwegbraust. Seinen Höhepunkt soll das Sturmtief „Zeynep“ am Sonnabend in der Zeit von 0 bis 3 Uhr erreichen. Dann wird sich zeigen, ob die Plane hält. Falls nicht, besteht die Gefahr, dass das komplette Dach vom Sturm abgedeckt wird. Zur bisherigen Schadenshöhe gibt am Freitag noch keine Angaben.

Nicht einzeln, sondern im Verbund sind die Ziegel aus dem Giebel des Bauernhauses gefallen. Vorn ist ein Fuß des Hubsteigers zu sehen. Mit den Latten werden die Planen an den Dachbalken befestigt. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Das Bauernhaus, dessen Giebel zerstört wurde, ist zurzeit nicht bewohnt. Im Stall, der sich direkt anschließt, befinden sich mehrere Pferdeboxen, die auch genutzt werden. An diesem Freitag sind sie jedoch leer, die Tiere sind in Sicherheit gebracht worden. Denn der nächste Sturm ist bereits unterwegs.

Feuerwehr richtet Einsatzleitung ein

Für die freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Uetze wird die Nacht zum Sonnabend vermutlich wieder arbeitsreich. Die Rettungsleitstelle hat Unwetter-Voralarm ausgelöst, sodass im Uetzer Feuerwehrhaus die Einsatzleitung Ort (ELO) eingerichtet. Zu dem Team gehört der Gemeindebrandmeister Tobias Jacob und Einsatzkräfte der verschiedenen Ortsfeuerwehren. „Das läuft dann so ab“, erklärt Pressesprecher Richter, „dass die Leitzentrale alle Hilfsanfragen an die ELO weiterleitet und die dann entscheidet, welche Ortsfeuerwehr wohin geschickt wird.“

Am Donnerstag, als „Ylenia“ über Uetze hinweggebraust ist, rückten die Ortsfeuerwehren Uetze, Dollbergen, Hänigsen, Katensen und Schwüblingsen zu insgesamt 12 Einsätzen aus. Zehnmal ging es um Bäume, die auf Straßen gestürzt waren. Auf der L 387 halfen Dollberger Feuerwehrleute einem Autofahrer, dessen Anhänger von einer Böe erfasst wurde und mit den Rädern nach oben auf die Straße zurückfiel. Die Dollberger Einsatzkräfte eilten auch zum herabgefallenen Giebel in der Alten Dorfstraße.

