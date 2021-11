Hänigsen

Wer wird neuer Vereinschef des TSV Friesen aus Uetze-Hänigsen? Diese Frage sollen die Mitglieder des Sportvereins in der Jahresversammlung am Freitag, 5. November, ab 19 Uhr in der Tanzschule S5 (ehemals Tanzstudio Pistor), Sagemühlenstraße 5, beantworten. Seit einem Jahr führt der Leiter der Handballsparte, Jens Voltmer, kommissarisch den Verein. Im Oktober 2020 hatte der langjährige Vereinsboss Klaus Dahlgrün aus gesundheitlichen Gründen sein Amt niedergelegt.

„Vorsitz in vernünftige Bahnen lenken“

„Wir wollen am Freitag versuchen, den Vorsitz in vernünftige Bahnen zu lenken“, sagt Voltmer. Ob er oder andere Bewerber für die Vereinsführung zur Verfügung stehen, will er nicht vor der Versammlung preisgeben. Die Mitglieder müssen auch einen stellvertretenden Vorsitzenden, einen Jugendwart, einen Mitgliedswart und einen Schriftführer wählen sowie die Abteilungsleiter bestätigen.

Die Versammlung muss den neuen Sportanlagenüberlassungsverträgen zustimmen, die die Gemeinde Uetze mit dem Vorstand abgeschlossen hat. Außerdem stehen Berichte des Vorstands, der Vereinshaushalt 2022 und Ehrungen auf der Tagesordnung. Der TSV Friesen Hänigsen hat mehr als 1300 Mitglieder in zehn Sparten.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller