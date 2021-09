Hänigsen

Der erste Tarifvertrag für die Mitarbeiter des Laboreinrichtungsherstellers Köttermann GmbH aus Uetze-Hänigsen ist endgültig unter Dach und Fach. Vertreter des Unternehmens und der Industriegewerkschaft (IG) Metall haben das Papier jetzt unterzeichnet. Damit ist der Vertrag rechtskräftig, der rückwirkend seit dem 1. August gilt und bis Ende 2031 läuft.

Bereits im Juli hatten sich Köttermann und die IG Metall nach rund zweijährigen Verhandlungen über den Vertrag geeinigt, der den tariflosen Zustand bei der Firma beendet. Mitarbeiter des Laboreinrichtungsherstellers waren im Juni sogar in einen Warnstreik getreten, um eine Angleichung an den Flächentarifvertrag für die Metallindustrie in Niedersachsen zu erzielen.

Corona-Beihilfe wird im November gezahlt

„In einer zeitlichen Staffelung von fünf Jahren wird das tarifliche Monatsentgelt den Regelungen des Entgelttarifvertrags der Metallindustrie Niedersachsens angepasst“, teilen Unternehmen und Gewerkschaft in einer gemeinsamen Erklärung nach der Vertragsunterzeichnung mit. In diesem Zeitraum erhöhe sich jährlich das Urlaubsgeld. Außerdem verringere sich die Wochenarbeitszeit stufenweise auf 35 Stunden. Eine Corona-Beihilfe werde die Firma im November dieses Jahres auszahlen.

Köttermann-Geschäftsführer Jens Buchholz spricht angesichts der zeitlichen Staffelung von einem „betriebswirtschaftlich vertretbarem Ergebnis“. „Die Wertschätzung unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen liegt uns am Herzen und gleichzeitig gilt es das Bestehen des Unternehmens zu sichern“, sagt Buchholz. Vor rund drei Jahren hatte Köttermann Insolvenz anmelden müssen. Inzwischen hat die Firma die wirtschaftliche Krise überwunden.

„Beschäftigte erhalten Sicherheit“

In den Augen der Verhandlungsführerin der IG Metall, Alina Roß, stellt der Tarifvertrag einen „fairen Kompromiss“ dar, der eine gerechte Bezahlung für gute Arbeit ermögliche. Der Tarifvertrag gebe den Beschäftigten und ihren Familien Sicherheit. Auf der anderen Seite berücksichtige er die wirtschaftlichen Belange des Unternehmens.

Gewerkschaftssekretär Ralf Müller hebt das Engagement der Köttermann-Mitarbeiter während der Verhandlungen hervor: „Wir haben gezeigt, dass sich das Einstehen für seine Ziele lohnt. Die Solidarität untereinander hat diesen Tarifvertrag erst möglich gemacht.“

Laut dem Betriebsratsvorsitzenden Thomas Raquet wurden auch bestehende Betriebsvereinbarungen für die Mitarbeiter neu formuliert: „Mit dem Tarif und den neuen Vereinbarungen ist es gelungen, eine ordentliche Perspektive für die Kollegen und das Unternehmen zu schaffen. Das sind große Verbesserungen für viele Beschäftigte bei Köttermann.“ Künftig werde die Belegschaft hoch motiviert sein.

